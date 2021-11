Nueva Polémica en Partido Republicano: Agustín Romero, diputado electo, está imputado por fraude al fisco

Tras la fuerte polémica que desataron los dichos del diputado electo y ahora ex militante del Partido Republicano, Johannes Kaiser, se dio a conocer una nueva controversia de la mano de otro diputado electo de la colectividad que lidera el candidato presidencial José Antonio Kast, Agustín Romero Leiva, quien es investigado por presuntos delitos de fraude al fisco.

El pasado domingo, Romero Leiva obtuvo un cupo en la Cámara de Diputados por el distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil) y este martes realizó su primera aparición pública una vez electo, acompañando al candidato de extrema derecha en una actividad en la comuna de Maipú.

Esto mientras la Fiscalía Centro Norte se encuentra desarrollando una investigación penal en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, mientras se desempeñaba como director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago.

Fue el propio municipio, liderado por Irací Hassler (PC), quien interpuso esta querella no solo contra Romero, sino que también contra otros funcionarios durante la administración de Jorge Alessandri (RN): Juan Francisco García Mac-Vicar (ex Administrador Municipal), y José Ignacio Labbé Martínez (ex Jefe de Gabinete).

Romero es vinculado al pago injustificado de horas extras, ya que la querella señala que habría percibido la suma de $66.071.415 por concepto de horas extras entre junio de 2018 y julio de 2021.

De acuerdo a El Mostrador, a Romero se le acusa de haber adulterado los libros de asistencia para recibir pagos por trabajos extraordinarios no realizados. Ya que, por protocolo todo funcionario municipal debe registrarse en un listado en portería en el caso de ingresar a las dependencias los fines de semana y festivos. Sin embargo, en los registros del año 2021, Romero Leiva no aparece mencionado ni una sola vez.

Información que no coincide con los libros del propio acusado, quien declara haber concurrido al trabajo prácticamente todos los sábados desde las 7:30 hasta las 20:00 o 21:00 horas, desde 2017 hasta mediados de 2021. Incluso, registró haber asistido el 19 de octubre 2019, un día después del estallido social.

Otro indicio del eventual delito de fraude al fisco está en los registros de los estacionamientos SABA, ubicados a un costado de la Plaza de Armas y que cuenta con una determinada cantidad de cupos reservados para funcionarios municipales. Allí, no se constata que Romero haya asistido los días señalados.

Consultado por el mismo medio, el diputado realizó insólitas declaraciones, asegurando que la querella se trata de “una infamia más del partido Comunista”.

Por otro lado, el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, tras ser consultado este jueves por CNN, declaró conocer “la labor que realizó Agustín Romero en la Municipalidad de Santiago, conozco la labor que desempeñó el alcalde Felipe Alessandri, que fue muy destacada”.