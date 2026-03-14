Nuevamente Neuroc y cuentas trolls pro Kast: Verificadores evidencian ataque y montaje contra diputada Gazmuri

Verificadores desmienten montaje viral contra diputada Ana María Gazmuri. Una red de desinformación, donde participa el cuestionado “Neuroc”, manipulando una imagen y falsear un relato. La imagen real, visualiza a la parlamentaria portando el retrato de un detenido desaparecido, señalando"¿Dónde están?". La parlamentaria anunció que presentará acciones legales.

Nuevamente Neuroc y cuentas trolls pro Kast: Verificadores evidencian ataque y montaje contra diputada Gazmuri
Autor: El Ciudadano
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El negocio de mentir: Verificadores develan a Neuroc y red de troles pro Kast detrás del montaje contra Diputada Gazmuri

Una operación de desinformación orquestada que involucra a la cuestionada cuenta “Neuroc” y una red de troles afines a Kast, intentaron atacar la juramentación de la diputada Ana María Gazmuri. A través de un montaje digital, viralizaron la mentira de que la parlamentaria había jurado su cargo portando una foto del Ayatolá iraní Alí Jameneí. Las publicaciones falsas superaron decenas de miles de visualizaciones en cuestión de horas, buscando generar una ola de odio virtual en su contra.

Sin embargo, la verificación de los medios especializados, como Mala Espina, confirmó que se trata de un fraude. La imagen original, extraída de la transmisión oficial de la Cámara (minuto 45:30), muestra a Gazmuri sosteniendo el retrato de Exequiel Ponce Vicencio, dirigente socialista detenido y desaparecido por la DINA en 1975. La diputada, junto a todo el bloque del Partido Comunista e independientes, participaba en un acto de memoria por los detenidos desaparecidos bajo la consigna “¿Dónde están?”, tal como lo acreditan las fotografías oficiales del Congreso.

El equipo de la parlamentaria calificó la difusión de la imagen como una acción “malintencionada”. Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro del debate el modus operandi de Neuroc, empresa con un extenso prontuario en campañas de hostigamiento y ataques virtuales, y su relación con el ecosistema digital de la ultraderecha, que recurre a la manipulación de la memoria y los hechos para desacreditar a sus oponentes políticos.

¿Qué dijo la diputada Ana María Gazmuri?

En su cuenta de X, señaló: “Algunas páginas de verificación como @malaespinacheck y @fastcheckcl han confirmado que se difundió información falsa sobre mi persona (…) Quiero ser clara: estas acciones no solo difunden mentiras, sino que buscan dañar mi credibilidad, la confianza pública y el ejercicio de mi labor parlamentaria (…) Por ello, presentaremos en los próximos días, una querella contra quienes resulten responsables de la creación y difusión de este tipo de desinformación (…) Defender la verdad y la integridad en la vida pública es un deber democrático que ejerceré con firmeza”.

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