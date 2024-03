Nuevo director de la PDI por filtraciones de Sergio Muñoz: «Son conductas individuales que no tienen cabida en la institución»

Durante esta mañana el nuevo director general de la PDI, Eduardo Cerna, designado por el Presidente Gabriel Boric, se refirió al escándalo protagonizado por su antecesor, Sergio Muñoz, quien debió renunciar al cargo y quedó en prisión preventiva por filtrar información al abogado Luis Hermosilla.

Cerna fue recibido en La Moneda por la ministra de Interior Carolina Tohá y el subsecretario de la cartera Manuel Monsalve y aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas a la ciudadanía.

«En primer lugar quiero agradecer a su excelencia el Presidente de la República por el honor que me ha conferido al nombrarme director general de la PDI”, afirmó al inicio de su alocución.

Indicó que recibió la designación “con mucha humildad, pero con total compromiso, para seguir trabajando con los más de 12 mil mujeres y hombres que conforman la PDI, para colocar todas nuestras competencias y capacidades en pro de atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le está haciendo a todos nuestros ciudadanos y para aunar esfuerzos con todas las instituciones que integran la persecución penal”.

Al referirse a las filtraciones realizadas por Muñoz, aseguró que «son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. Aquí estamos para trabajar y para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro», dijo.

«Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, y a las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución», sumó.

El nuevo mandamás de la PDI instó a los detectives a seguir trabajando «con mayor ahínco, mayor dedicación, mayor esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas».

También hizo un llamado a “aunar esfuerzos con todas las instituciones que integran la persecución penal” y señaló que «ninguna se puede restar».

“Aquí estamos para trabajar y para seguir demostrando que debemos luchar por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida», agregó.

