Nuevo video revelaría incitación de personal de Carabineros infiltrados «Intra Marchas» en el caso del Hotel Principado de Asturias

Por Josefa Barraza

El pasado lunes 10 de mayo, los tres acusados del incendio del Hotel Principado, fueron condenados a entre cinco y seis años de cárcel por elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios. Dicho caso es reconocido por presencia de personal Intra Marchas y de Patrulla de Cazadores en su procedimiento policial, el que se llevó a cabo entre el 12 y 14 de noviembre del 2019. Sin embargo, este medio tuvo acceso exclusivo a dos vídeos los que revelarían incitación por parte de un agente encubierto en el caso, y como un “cazador” graba a sus presas antes de ejecutar funciones.

Durante la mañana del lunes 10 de mayo y en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se dio a conocer la sentencia por el delito de elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios en contra de Benjamín Espinoza, Jesús Zenteno y Matías Rojas, quienes fueron condenados a seis años y a cinco años y un día de presidio efectivo respectivamente. A pesar de que el pasado 20 de abril, el mismo tribunal los absolvió del incendio del Hotel Principado, hecho ocurrido el 12 de noviembre del 2019.

“Se condena a Matías Rojas, por su responsabilidad de autor de tres delitos de elaboración de artefactos incendiarios (…) a Benjamín Espinoza, por su responsabilidad de autor de tres delitos de elaboración de artefactos incendiarios y seis delitos de arrojar artefactos incendiarios (…) a Jesús Zenteno, por su responsabilidad de autor de dos delitos de elaboración de artefactos incendiarios y un delito de arrojar artefacto incendiario”, se lee en la sentencia de 403 páginas a la que este medio tuvo acceso.

Según antecedentes de la investigación, los jóvenes fueron seguidos desde el 12 de noviembre al 14 de noviembre del 2019 por un equipo «Intra Marchas», liderado por David Gaete, teniente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), como fue revelado durante su declaración ante el OS9 en calidad de testigo.

“Mi jefatura me ha ordenado a concurrir junto a mi equipo de trabajo a diferentes movilizaciones, servicios policiales de orden y seguridad, orientados en la prevención. El día de ayer 14-11-2019, me encontraba de servicio de marcha preventiva, en el sector de Plaza Italia y sectores aledaños (…) Es importante mencionar que mantengo registros de fotografías y vídeos, lo que grabé con mi teléfono, correspondiente a las diferentes acciones y daños provocados por los sujetos”, afirmó Gaete el 15 de noviembre de ese mismo año.

En su declaración ante la Fiscalía Flagrancia Oriente, el teniente aseguró que siguió a Benjamín hasta las instalaciones de una constructora (faena de la Universidad de Chile) la que no tenía reja de protección, en donde ingresaron juntos a través de una escalera, sin la presencia de personas cuidando el lugar. Además, agregó que el sujeto lanzó una bomba molotov hacia un montículo de materiales y una máquina aplanadora, dejando registro fílmico de todas sus acciones.

Sin embargo, este medio tuvo acceso exclusivo a un vídeo considerado como prueba en la investigación, el que tiene una duración de nueve segundos, y en donde se observa presuntamente a uno de los acusados al interior de la faena de construcción de la Universidad de Chile, mientras se escucha la voz de quien graba diciéndole “vamos hermanito”, por lo que posteriormente ocurre el lanzamiento de una bomba molotov. Según las declaraciones prestadas por David Gaete y antecedentes del caso, aquella sería su voz.

-Me parece grave, ya que el preámbulo de ese vídeo es la declaración de David Gaete, lo que quiere decir que estaba adentro, infiltrado, y en donde azuza a la persona que lo hace, lo que en términos jurídicos es instigar y por eso contribuye a que sea un ilícito (…) Gaete dice que desconoce la voz pero habían solo dos personas, por lo tanto se dedujo una denuncia criminal por obstrucción a la investigación y vamos a ver si se produce algún efecto-, explica Lorenzo Morales, abogado de Matías Rojas, y quien pertenece a la Defensoría Popular.

Con respecto a este registro fílmico Rodrigo Román, abogado de Jesús Zenteno, sostiene que los funcionarios aseguraron que estaban realizando labores preventivas lo que no es efectivo, y no obstante han dicho que realizaron tareas de recolección de evidencias, pero aquello no autoriza la figura del infiltrado instigador. Además, en el juicio afirmaron desconocer las voces presentes en los vídeos.

En los interrogatorios del juicio el que inició el 19 de febrero pasado, el sargento segundo del OS-9, Juan Bórquez -quien participó en el seguimiento-, reveló la existencia de la Patrulla de Cazadores, la que ejecutó funciones durante la Revuelta Social, y quienes realizaron procedimientos policiales al margen de la ley con la intención de “cazar” manifestantes, según un reportaje publicado en este medio el 27 de abril del 2021.

Pero, este medio tuvo acceso exclusivo a un nuevo vídeo que demostraría la infiltración de un agente encubierto perteneciente a la Patrulla de Cazadores, y el cómo grabaron a sus “presas”. En el registro de 23 segundos se escucha lo siguiente:

Cazador: «Cabros miren estoy en la Plaza Baquedano. Acuérdense de esto, esta va a ser mi peguita, acuérdense de eso nomás. Plaza Baquedano. Los hueones no bajan, nosotros nos cagabamos de miedo no más, pero los hueones no bajan porque los polis les disparan, tiran piedras de aquí no más. Aquí está la otra parte de la historia… Cagones! Chao.»

Incluso, este vídeo fue exhibido en la interpelación del abogado Rodrigo Román hacia el sargento Bórquez, con el propósito de averiguar quién lo filmó. Este medio tuvo acceso al audio de este contrainterrogatorio:

Román: ¿Pudo escuchar?

Bórquez: Algo…

Román: Esa, ¿es su voz?

Bórquez: No y no es mi vídeo tampoco

Román: ¿Esa voz corresponde a (Pablo) Cabezas?

Bórquez: No

Román: ¿Esa voz corresponde a Gaete, entonces?

Bórquez: No sé. No es de nosotros ese vídeo

Según Lorenzo Morales, este vídeo no tiene fecha, por lo que supuestamente sería del 12 de noviembre, el que en primera instancia Fiscalía no quiso entregar a la defensa, entregándolo después, con la intención de acusar a Zenteno, Rojas y Espinoza del incendio en estación Baquedano, de lo que resultaron absueltos.

-Por la proximidad creemos que esa voz es de Bórquez, y además que hay un modus operandi que en algún minuto va a tener que ser investigado (…) en el juicio Bórquez trato con su celular de cualquier modo ocultar su voz, incluso dijeron que estaba hasta tapando su celular (…) nos pareció que había un tono de voz preciso y aparte que fue quien (Bórquez) deslizó que habían salido a cazar ese día-, asegura Morales.

Con respecto a la existencia de ambos vídeos, Rodrigo Román afirma que el mismo David Gaete dio cuenta de que no todos los vídeos los había grabado él y que tampoco quedó claro cuál había grabado, existiendo una nebulosa sobre el origen de cada registro.

-En el juicio se evade sobre la ilegalidad de la prueba, nosotros no tenemos porqué validar una prueba que fue con infracción de ley, incluso cuando hablan de flagrancia, eso empezó el 12 de noviembre pero los tomaron detenidos el 14, entonces es insostenible porque no hay flagrancia de 48 horas. Tampoco sabemos perfectamente cómo es la cara o la voz de Gaete, y es una persona que estuvo muy cercana al grupo porque cuando detuvieron a nuestros representados, él los apuntó y los sindicó-, comenta Lorenzo Morales.

Además, el abogado defensor agrega que buscará que este fallo sea revisado por la Corte Suprema con la intención de que se reemplace la sentencia por la absolución.

