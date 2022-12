ONG’s suspenden operaciones en Afganistán después de que talibanes prohibieron trabajar a las mujeres

Cuatro importantes grupos de ayuda internacional han suspendido sus operaciones en Afganistán tras la decisión del régimen talibán de prohibir que las mujeres trabajen en organizaciones no gubernamentales.

Save the Children, el Comité Internacional de Rescate, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE dijeron el domingo que no podrían llegar de manera efectiva a las personas que lo necesitan desesperadamente sin las mujeres en su fuerza laboral. La prohibición de las ONG se introdujo un día antes, supuestamente porque las mujeres no usaban el velo islámico correctamente.

Las cuatro ONG han estado brindando atención médica, educación, protección infantil y servicios de nutrición y apoyo en medio del desplome de las condiciones humanitarias.

Neil Turner, jefe del Consejo Noruego de Refugiados para Afganistán, dijo a Associated Press que el grupo tenía 468 mujeres en el personal del país.

“Hemos cumplido con todas las normas culturales y simplemente no podemos trabajar sin nuestro personal femenino dedicado, que es esencial para que podamos acceder a las mujeres que necesitan asistencia desesperadamente”, dijo Turner.

La toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021 hizo que la economía de Afganistán cayera en picada y transformó el país, llevando a millones a la pobreza y el hambre. La ayuda exterior se detuvo casi de la noche a la mañana. Las sanciones a los gobernantes talibanes, la interrupción de las transferencias bancarias y el congelamiento de miles de millones en las reservas de divisas de Afganistán ya han restringido el acceso a las instituciones globales y al dinero externo que sostenía la economía dependiente de la ayuda del país antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

En un comunicado, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que excluir a las mujeres de las escuelas y el trabajo de las ONG en Afganistán “puede y tendrá consecuencias humanitarias catastróficas a corto y largo plazo”. Los talibanes también prohibieron a las estudiantes asistir a las universidades en todo el país esta semana.

El mes pasado, en una entrevista con AP, un alto funcionario de la Cruz Roja, Martin Schuepp, dijo que más afganos lucharían por sobrevivir mientras las condiciones de vida se deterioran en el próximo año. La mitad de la población de Afganistán, o 24 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria, según el grupo.

Altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, y la encargada de negocios en Afganistán, Karen Decker, condenaron la medida.

Decker, tuiteando en dari el domingo, dijo: “Como representante del mayor donante de asistencia humanitaria a Afganistán, siento que tengo derecho a una explicación de cómo los talibanes tienen la intención de evitar que las mujeres y los niños mueran de hambre, cuando las mujeres no son ya no se le permite distribuir asistencia a otras mujeres y niños”.

Sus comentarios provocaron una respuesta del principal portavoz del gobierno liderado por los talibanes, Zabihullah Mujahid, quien dijo que todas las instituciones que quisieran operar en el país estaban obligadas a cumplir con sus normas y reglamentos.

“No permitimos que nadie hable tonterías o haga amenazas con respecto a las decisiones de nuestros líderes bajo el título de ayuda humanitaria”, dijo en un tuit.

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, condenó la «decisión espantosa» y dijo en Twitter que «afecta gravemente la capacidad del país para hacer frente a una gran crisis humanitaria».

El Comité Internacional de Rescate, cuyo personal en Afganistán incluye a más de 3.000 mujeres, dijo que estaba consternado por la decisión de los talibanes. “Si no se nos permite emplear a mujeres, no podemos entregar a los necesitados”, dijo el grupo en un comunicado anunciando que suspendería el trabajo en el país.

La orden de la ONG llegó en una carta el sábado del ministro de economía, Qari Din Mohammed Hanif. La carta decía que cualquier organización que no cumpliera con la orden tendría su licencia revocada.

La ráfaga de fallos del gobierno talibán, integrado exclusivamente por hombres y religioso, recuerda su gobierno a fines de la década de 1990, cuando prohibió a las mujeres la educación y los espacios públicos y prohibió la música, la televisión y muchos deportes.

La prohibición de que las estudiantes asistan a las universidades provocó manifestaciones en varias ciudades afganas y reacciones violentas en el extranjero.

Aproximadamente a la medianoche del sábado en la ciudad occidental de Herat, donde los manifestantes anteriores fueron dispersados ​​con cañones de agua, la gente abrió sus ventanas y coreó “Allahu Akbar” (Dios es grande) en solidaridad con las estudiantes.

En la ciudad sureña de Kandahar, también el sábado, cientos de estudiantes varones boicotearon sus exámenes finales de semestre en la Universidad Mirwais Neeka. Uno de ellos le dijo a Associated Press que las fuerzas talibanes intentaron dispersar a la multitud cuando salían de la sala de exámenes.

“Trataron de dispersarnos, así que cantamos consignas, luego otros se unieron a las consignas”, dijo Akhbari, quien solo dio su apellido. “Nos negamos a movernos y los talibanes pensaron que estábamos protestando. Los talibanes comenzaron a disparar sus rifles al aire. Vi a dos tipos siendo golpeados, uno de ellos en la cabeza”.

Un portavoz del gobernador provincial de Kandahar, Ataullah Zaid, negó que hubiera una protesta. Había algunas personas que se hacían pasar por estudiantes y profesores, dijo, pero fueron detenidos por estudiantes y fuerzas de seguridad.

