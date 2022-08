Operación Servel: Miles de cuentas falsas para posesionar campaña engañosa que pretende sabotear proceso electoral

Plataforma especializada Bot Check Chile ofreció poner a disposición de Servel Chile los antecedentes.

Los bots (socialbots) de las redes sociales se hacen pasar por usuarios humanos y, si no se indica que se trata de máquinas, se califican como cuentas falsas usadas muchas veces para generar tendencias y en reiteradas ocasiones han sido asociados a términos como “fake news” (noticias falsas), “hate speech” (discurso del odio), “filterbubbles”, es decir, filtros burbuja o “bucles de retroalimentación”.

Los socialbots actúan de forma repetitiva como reactiva, es decir, clican en “Me gusta”, comentan, retuitean e intentan provocar a otros usuarios o involucrarse en las conversaciones. Para que los otros usuarios les respondan, simulan una identidad humana.

Tendencias en la “Operación Servel”

#LosMuertosNoVotan con 38,9 % de bots, iniciada en la cercanía de los «orgullosos de ser blancos» con Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo” y Jimoya82, alias «El Mocito» ambos de movimientos republicanos o autodenominados “patriotas”, de acuerdo a información compartida por Bot Check Chile.

Bot Check Chile @BotCheckerCL analizó en profundidad la operación #Servel lanzada por el diputado republicano @carreragonzalo

Imagen 2: Distribución de las cuentas de twitter creadas los últimos 6 meses.

El último semestre se crearon miles de cuentas falsas para posicionar TT y mensajes de un sector político.

“Señores del @ServelChile si necesitan los datos los podemos facilitar sin problema”, señaló Bot Check Chile.

Integrantes del denominado ‘Team Patriota’, comandados por Francisco Muñoz, más conocido públicamente como «Pancho Malo», como parte de la campaña, marcharon este jueves hasta las afueras del Servel para denunciar un supuesto fraude que se estaría preparando de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, en el cual la ciudadanía aprobará o no la propuesta dela nueva Constitución.

Como era de esperarse, paralelamente se marcaba tendencia #AprieteAlServel impulsada por el mismo sector.

La operación, también fue analizada por plataformas especializadas sobre información de origen falso o engañoso.

MalaEspina Fac checking

¿Por qué aparecen personas presuntamente fallecidas en el padrón electoral?

De acuerdo con el Servel, “las personas fallecidas no figuran en el padrón cuando el Registro Civil da cuenta, en tiempo y forma, de las defunciones ocurridas”.

Por Camila Ramírez

En estos últimos días han circulado una serie de imágenes que demuestran que hay personas fallecidas (o presuntamente fallecidas) habilitadas para votar. Esto de cara al Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre. Pero, ¿por qué aparecen presuntos fallecidos en el padrón electoral? Lo consultamos con el Servicio Electoral (Servel) y aquí lo explicamos.

El caso de Bartolo Pichuluan Manqueal, hombre nacido en 1896 y que se encuentra habilitado para sufragar, se viralizó rápidamente. De acuerdo con el certificado de defunción del Registro Civil, Pichuluan falleció en 1953.

Usuarios encontraron otros casos y algunos argumentaron que sus familiares fallecidos aún aparecen en el padrón electoral. Esto llevó a que el diputado Gonzalo de la Carrera oficiara al Servel para aclarar la situación.

¿Por qué aparecen personas fallecidas en el padrón electoral?

Es necesario recordar que el padrón electoral se elabora con información proveniente del Registro Civil, el Poder Judicial, el Departamento de Extranjería, la jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional de la PDI y los consulados chilenos en el exterior.

Y es el Registro Civil el órgano encargado de dar cuenta al Servel de los fallecimientos, “en tiempo y forma”, con el fin de poder eliminar a esas personas del padrón.

Respecto del padrón del Plebiscito Constitucional, el Servel comunicó que los cambios se podían realizar hasta el 1 de mayo pasado. Tras la publicación del padrón definitivo, el plazo de reclamación en Tribunales Electorales Regionales fue de 10 días.

Por ende, si una persona falleció después del 1 de mayo y no se realizó la reclamación, probablemente aparecerá en el padrón.

Desde el Servicio Electoral afirman que, sobre Bartolo Pichuluan, su defunción no fue informada por el Registro Civil antes del cierre del Registro Electoral. Además, aseguran que no se presentaron reclamos sobre ese caso en particular.

Cabe señalar que también se elimina del padrón a las personas de más de 90 años que no han renovado su cédula de identidad en 11 años y no participaron de las últimas dos elecciones. Eso lo explicamos en esta nota.

Las explicaciones del presidente del Servel

Andrés Tagle, presidente del organismo, indicó a Radio Bío Bío que las causas de este problema con el padrón son diversas. “Las principales causas son personas que fallecieron en el extranjero y no han hecho una (inscripción de) defunción en Chile”.

Además, señaló que existen “malos registros de defunciones que tuvo el Registro Civil hace mucho tiempo”. En este caso se incluyen defunciones sin RUT, los fallecidos en el extranjero y las defunciones previas a la digitalización del Registro Civil. Tagle indicó a El Líbero que “este problema lo tenemos desde 2012, no es una novedad”.

Sin embargo, Tagle explicó que “preferimos correr el riesgo que haya gente de sobra a sacar gente que después nos falte y perjudicar a una persona que sí tenga derecho”.

Cabe señalar, además, que el elector debe identificarse con su cédula de identidad antes de votar. También es relevante indicar que, para el Plebiscito, se aceptarán cédulas vencidas desde el 1 de octubre de 2019. Por lo tanto, no se podría votar con un carnet vencido en 2018 o años anteriores.

Otros cuestionamientos al padrón

También se ha cuestionado la inclusión de detenidos desaparecidos en el padrón, argumentando que otra persona podría votar en su nombre. Sin embargo, el acta no permite que se rellene ni firme en el espacio destinado a la persona. Por lo tanto, no se puede emitir sufragio.

Otro foco de desinformación ha sido el sufragio al interior de la cárcel. En Mala Espina ya explicamos que, en el Plebiscito, solo podrán votar 990 privados de libertad a lo largo del país. Esto porque no toda la población penal perdió su derecho a voto. De acuerdo con la ley, las personas que no hayan sido condenadas a delitos con pena aflictiva o delitos de terrorismo mantienen su derecho a sufragio.

FastCheck califica de #Engañoso

Se ha viralizado en redes sociales un video que afirma que se avecina un fraude electoral para el Plebiscito del 4 de septiembre, dado que hay personas fallecidas que aparecen en el padrón. Tal es el caso de un fallecido que aparece habilitado para sufragar en La Araucanía, pero lleva 69 años difunto.

No obstante, el contenido es engañoso. Si bien es cierto que el fallecido aparece en el padrón, en la práctica esto no significa que se esté preparando un fraude electoral.

En primer lugar, el caso del fallecido fue un error de las instituciones encargadas. Además, las personas solo pueden votar entregando su cédula o pasaporte y está prohibido por ley la suplantación de identidad.

Ingresa al sitio de FastCheck para ver detalles de su investigación.