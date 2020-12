Opositor venezolano Henrique Capriles pidió poner fin al reconocimiento internacional de Guaidó

El opositor venezolano y excandidato presidencial Henrique Capriles criticó la estrategia del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó y su equipo, de aferrarse a la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, máximo ente legislativo del país suramericano.

El dirigente considera que a la oposición no le queda otra que reinventarse y luchar para recuperar el voto de los venezolanos, publicó la página web de la televisora Globovisión citando una reseña del portal AlNavío.

A juicio de Capriles, la oposición que representa Juan Guaidó se equivoca, ya que es un error insistir en la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, que vence el 5 de enero de 2021, porque marca un antecedente peligroso.

“El peor escenario para la oposición es mantener el statu quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener. (Nicolás) Maduro con su Asamblea y nosotros hablando de prorrogar la actual, de darle continuidad. Es un precedente bastante complejo para el futuro, porque abrimos la puerta para que Maduro diga que le va a dar continuidad a su gobierno sin hacer una elección”, aseveró Capriles en una entrevista con la agencia internacional de noticias BBC Mundo.

El presidente electo, Joe Biden, no ha comentado sus planes respecto a Venezuela, ni tampoco su equipo de política exterior. Pero Henrique Capriles tiene un consejo para ellos: “La nueva administración debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo: el interinato”. Foto referencial: Web.

El futuro de Guaidó está ahora mismo en entredicho. La Unión Europea decidirá en enero si mantiene o no su reconocimiento como “presidente interino”. Este miércoles en una rueda de prensa con los parlamentarios del grupo liberal europeo, Renew Europe, Guaidó dijo que no reconocerlo sería reconocer a Maduro.

Mientras Bruselas se decide, también es una incógnita qué pasará en Washington. De momento el gobierno de Donald Trump sigue apoyando al equipo de Guaidó. ¿Pero qué hará la administración entrante?

“Hubo una apuesta a un plan y ese plan fracasó y la política es así. Se gana y se pierde”, añadió, al tiempo que dijo que la oposición venezolana carece de liderazgo. “La oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe”.

“Cuando Guaidó fue la figura, yo lo respaldé, pero no me pidas que, a las chapuzadas, a los errores hay que echarles tierrita”, aseveró Capriles.

Capriles también lanzó una propuesta. “Recuperar el voto es mi camino”. Y para recuperarlo hay que negociar”, dijo a BBC Mundo.

Capriles pidió un “proceso confidencial” entre opositores y chavistas. También el concierto de la comunidad internacional: Estados Unidos, Europa, el Vaticano, Latinoamérica, para que las conversaciones tengan éxito. Y pidió una reconstrucción del liderazgo opositor.

“Hay que reconstruir la oposición”, apuntó Capriles.

“Cuando Guaidó fue la figura, yo lo respaldé, pero no me pidas que, a las chapuzadas, a los errores hay que echarles tierrita. Pretender tumbar al Gobierno desde el distribuidor de Altamira (el intento de insurrección del 30 de abril de 2019), por favor… costó muy caro. Hay que ver todas las aventuras lo que nos han costado”, agregó.

En la entrevista, Capriles tampoco oculta cuál es su deseo: ser presidente. “No es un secreto para nadie, he sido candidato dos veces”.

“El escenario es otro, Venezuela es otra. Hay conciencia de que, si aquí no hay un acuerdo, al final va a ser malo para todos. Ni para el chavismo es buena la anarquía, porque es un monstruo que no lo controlas y se te va en contra.

¿Hay gente allá que de repente puede compartir lo que estoy diciendo? Sí. Me dirás: ¿quién? Y yo no te lo voy a decir. No importa. No es una conspiración. Yo no conspiro. Si quiero ser presidente, debo pensar en este país a largo plazo”, sostuvo.

