Organizaciones exigen moratoria a salmonicultura en Chile y salida de 408 centros ilegales en áreas protegidas para preservación de las ballenas

Ballenas y la urgencia de proteger

El 19 de febrero fue el Día Internacional de las Ballenas y la urgencia de acciones concretas para proteger a estos mamíferos marinos en Chile se ha vuelto ineludible. Mientras el mundo recuerda la moratoria global que en 1986 puso fin a la caza comercial, el país enfrenta un preocupante escenario: las ballenas están protegidas por ley, pero continúan amenazadas por actividades industriales. Según advierten el Centro Ecoceanos y el Centro de Conservación Cetacea (CCC) en reciente publicación, el actual modelo extractivista no ha logrado mitigar riesgos como las colisiones con embarcaciones —donde Chile lidera las cifras mundiales de mortalidad, según un estudio de Marine Policy en 2025—, la contaminación acústica y los enmallamientos en redes de salmón, incluso dentro de Áreas Marinas Protegidas.

La situación más crítica la enfrenta la ballena franca austral del Pacífico sudeste, cuya población no supera los 50 individuos maduros y está clasificada en Peligro Crítico de extinción. Estudios genéticos revelados por el Centro de Conservación Cetacea confirman que esta población se encuentra aislada, sin posibilidad de repoblamiento natural desde otras áreas del planeta. «Cada muerte atribuible a causas humanas puede significar un golpe letal para la supervivencia de la especie en el Pacífico suroriental», advierten desde la organización, que junto al Centro Ecoceanos lideró en 2008 la campaña ciudadana que logró declarar a Chile como Santuario de Ballenas mediante la Ley 20.293.

Las amenazas se multiplican en un contexto de expansión industrial sin precedentes. La salmonicultura proyecta duplicar su producción para 2040, con 408 centros de cultivo operando actualmente al interior de parques nacionales y áreas protegidas en las regiones de Aysén y Magallanes. A esto se suma la pesquería de kril en la Antártica, donde buques factoría chilenos como el Antarctic Endeavour se han visto involucrados en la muerte de ballenas jorobadas durante 2024 y 2025. «Si queremos evitar que la ballena franca austral sea la primera especie de cetáceo en extinguirse en el Pacífico Suroriental durante el siglo XXI, se requiere acción inmediata», declaró Juan Carlos Cárdenas, de Ecoceanos, en relación a la carta entregada en noviembre de 2023 al presidente Gabriel Boric por más de setenta organizaciones internacionales, solicitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta concreta del gobierno saliente.

Frente a este panorama y a la incertidumbre que genera la próxima administración, el Centro Ecoceanos y el Centro de Conservación Cetacea hacen un llamado ciudadano a respaldar siete medidas de conservación impostergables. Entre ellas destacan: decretar una moratoria a la expansión de la salmonicultura industrial y exigir la salida sin compensación de los centros de cultivo ilegales en áreas protegidas; regular el tráfico marítimo con reducción obligatoria de velocidad en zonas de avistamiento; rechazar en la Comisión Ballenera Internacional cualquier propuesta que abra la puerta a la caza comercial; y fortalecer la colaboración con Perú para implementar el Plan de Conservación de la ballena franca austral. «La historia de la conservación marina en Chile ha sido escrita por la ciudadanía organizada. Hoy, el desafío es redoblar la presión para que estas propuestas se transformen en acciones concretas. En nuestras manos está el futuro de las ballenas, la salud del océano y el bienestar de la humanidad», concluyen las organizaciones.