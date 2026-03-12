Organizaciones instan a participar en consulta pública sobre nuevas técnicas genéticas y trigo editado

Advierten sobre posibles riesgos de contaminación genética y falta de etiquetado en cultivos que, bajo este nuevo reglamento, podrían eximirse de controles tradicionales.

Hasta el 13 de marzo estará abierta la Consulta Ciudadana del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) N.º 31.216/2025, proceso que busca recoger observaciones sobre el proyecto de resolución que regula el uso de Nuevas Técnicas Genéticas (NTG) en la agricultura, incluyendo el trigo editado mediante la herramienta de edición genética CRISPR/Cas9.

El proyecto sometido a consulta aborda el uso de tecnologías de edición genética como CRISPR/Cas9, agrupadas a nivel internacional bajo el concepto de Nuevas Técnicas Genómicas (NTG-GM). En el documento del SAG estas herramientas son denominadas “Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT)”, término promovido por la industria biotecnológica para referirse a métodos de modificación genética que, según sus promotores, serían diferentes de los organismos genéticamente modificados (OGM) tradicionales.

La consulta pública busca recabar comentarios de la ciudadanía respecto del marco regulatorio propuesto para estas tecnologías, que podrían aplicarse en cultivos de relevancia para la agricultura chilena, como el trigo. Según el SAG, el objetivo es establecer criterios para evaluar y eventualmente autorizar variedades vegetales desarrolladas mediante edición genética.

El proceso de participación se realiza a través de un formulario público en línea, donde las personas pueden presentar observaciones o propuestas de modificación al proyecto normativo. Para que los comentarios sean considerados en la evaluación regulatoria, se recomienda indicar en la pregunta 12 del formulario (“Escriba su consulta y/o comentario”) el numeral o sección específica del documento al que se refiere cada observación, lo que facilita su revisión por parte de la autoridad.

Especialistas y organizaciones señalan que la participación ciudadana es relevante para asegurar que las decisiones regulatorias sobre nuevas tecnologías agrícolas consideren sus impactos ambientales, productivos, sanitarios y socioeconómicos, así como sus posibles efectos sobre los sistemas agrícolas existentes.

Riesgos e incertidumbres asociados a la edición genética en cultivos

La Red de Acción en Plaguicidas de Chile / Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) manifestaron su preocupación respecto de la eventual liberación ambiental de cultivos editados genéticamente. Entre los aspectos planteados se encuentran los posibles efectos imprevistos de las técnicas de edición genética, como mutaciones no deseadas o cambios fuera del objetivo en el genoma, fenómenos descritos en literatura científica.

María Elena Rozas, Coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile, advirtió sobre el riesgo de contaminación genética entre cultivos editados y variedades convencionales o tradicionales, lo que podría afectar sistemas agrícolas como la agricultura orgánica o agroecológica, que dependen de la integridad genética de sus semillas.

A modo de ejemplo, precisó, que el empleo de Agrobacterium tumefaciens para la edición genética conlleva riesgos no solo por los posibles efectos indeseados, como mutaciones inesperadas sino también porque existe la posibilidad de que la bacteria sobreviva en el tejido vegetal, afectando la estabilidad genética de los OGMs. En el Reino Unido en 2025 fue aprobado para pruebas de campo un trigo editado GM, y para su modificación los biotecnólogos emplearon Agrobacterium tumefaciens para realizar la edición genética. Actualmente, ocho de las nueve líneas de trigo editadas aún conservan fragmentos del ADN transgénico inicial.

María Elena Rozas afirmó que otros efectos preocupantes son el incremento del uso de herbicidas y otros plaguicidas altamente peligrosos, los impactos sobre la biodiversidad agrícola, la pérdida de variedades tradicionales de trigo y los efectos en el patrimonio alimentario asociado a cultivos conservados por comunidades campesinas e indígenas.

En materia regulatoria, las organizaciones señalaron que los cultivos desarrollados mediante edición genética podrían quedar exentos de requisitos aplicados a los OGM, como evaluaciones de riesgo exhaustivas, sistemas de trazabilidad o etiquetado, lo que —según argumentan— limitaría el derecho de agricultores y consumidores a conocer el origen genético de los alimentos.

Asimismo, advirtieron que la introducción de estas tecnologías en la agricultura podría fortalecer modelos productivos basados en monocultivos extensivos y dependencia de semillas patentadas, con potenciales impactos económicos para la agricultura familiar campesina.

Entre los riesgos para la salud mencionados por investigadores y organizaciones se encuentra la posibilidad de transferencia horizontal de genes, incluyendo genes de resistencia a antibióticos utilizados en algunos procesos biotecnológicos, fenómeno que se analiza en el contexto del creciente problema global de resistencia antimicrobiana.

Llamado de organizaciones a participar en la consulta

En este contexto, las organizaciones RAP-Chile, ANAMURI y OLCA hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta pública antes del cierre del proceso.

Las organizaciones señalaron que la discusión sobre la regulación de cultivos editados genéticamente requiere un debate amplio y transparente, debido a sus posibles implicancias para la biodiversidad, la salud pública, la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

También indicaron que la participación ciudadana en procesos de consulta pública permite incorporar observaciones técnicas y sociales que podrían influir en la definición de la normativa final.

* El documento oficial de la consulta pública se encuentra disponible en este link.

* El formulario para enviar comentarios está disponible en el siguiente enlace.

* Más información sobre las Nuevas Técnicas Genéticas y el debate sobre edición genética en

agricultura se encuentra disponible aquí.