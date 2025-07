“Organizar la resistencia, radicalizar la democracia»: Claves del seminario en “Chau Ultraderecha”

«Chau Ultraderecha: Resistencias desde el Sur»

El encuentro «Chau Ultraderecha: Resistencias desde el Sur», organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo en Santiago de Chile (Recoleta y Puente Alto) entre el 3 y 5 de julio, se ha consolidado como un espacio clave para analizar y combatir el giro autoritario global. Con diversos participantes, el evento combinó talleres formativos, paneles internacionales y acciones territoriales, destacando la urgencia de articular respuestas desde la izquierda frente a la crisis democrática.

En un escenario donde la ultraderecha avanza en América Latina y Europa, el seminario partió de una premisa clara: « La pelea no puede ser sólo por frenar la ultraderecha. Si este proceso tiene moderación vacía, estamos condenados a fracasar», como señaló Eric Campos, secretario general de la CUT Chile.

Campos advirtió: «porque lo que la gente quiere, me imagino yo, lo que logro identificar entre los sindicalizados, es que la propuesta que llegara, le cambia su vida. Y tengo la impresión yo, que ese camino está garantizado, por cierto, por los caminos de la izquierda, del progresismo, de la democracia, y no por los caminos del autoritarismo y de la ultraderecha, además, que reivindican los valores del pinochetismo”.

Agrega: “Yo creo que estamos enfrentados a un escenario muy complejo, porque los lenguajes, las formas que vamos a tener que utilizar frente a un escenario confuso, quizás no son las mismas que hemos venido utilizando y desarrollando hasta ahora”.

Por su parte, Caren Tepp, concejala en Rosario, Argentina, por Ciudad Futura, enfatizó: “Hay una necesidad, un derecho, y para nosotros también una oportunidad de organización y de hacerlo de otra manera (…) En Ciudad Futura no militamos por sectores, sino que militamos a partir de tener un territorio y una práctica. Todos los militantes de Ciudad Futura tiene que estar vinculado a un territorio y a un hacer, digamos, a un hacer concreto, que es lo que hacemos, en todo caso, es empezar a colectivizar determinada demanda y a partir de esto, empezar a materializar nuestras ideas. El debate ideológico es importante, pero necesitamos pasar de lo ideológico a lo material, y de lo material a lo efectivo, construyendo esa comunidad».

Agregó Tepp: ““Las experiencias de todos (Ciudad Futura)son un montón, que están en la web de Ciudad Futura, y si no, después las puedo compartir, pero me parece que lo central de lo que decía la compañera, es animarse a encontrarse con el otro, a distinguir lo que nuestro territorio está necesitando o está deseando, y a partir de ahí ponernos en marcha y activar la imaginación política”.

Brecha de género

La diputada chilena Emilia Schneider alertó sobre una «brecha de género» en las preferencias políticas: «Hay estudios internacionales que muestran que ya no hay tanto una brecha de clase en la preferencia política, sino más bien una brecha de género, donde tenemos a las jóvenes mucho más cercanas a las ideas progresistas, y a los jóvenes mucho más cercanos a las ideas de ultraderecha, y eso es una derrota que no podemos permitir”.

Su llamado fue claro: «Y ahí tenemos que saber hablar y decirle a esos hombres que están frustrados por su salario, porque ganan poco, que están frustrados por su sexualidad, que están frustrados porque no se adaptan a la idea de hombría, de masculinidad que tiene la cultura imperante, que esos no son problemas del feminismo, que las feministas no son culpables de esos problemas, que es el patriarcado y el capital es culpable de esa frustración”.

Relato contra la concentración económica

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, hizo referencia a la concentración económica en el país: ““Uno diría que el problema de Chile es que el 1 % se queda con la mitad de la riqueza, ¿cierto? Y que en el fondo la política está desacoplada de intereses comunitarios, y está para servir a los intereses de las grandes economías de Chile. Las AFP, la minera, las isapres, los dueños de las autopistas, toda esa concentración económica. Entonces, deberíamos ser capaces de crear un relato que sea, y una asociatividad que sea capaz de luchar contra ese fenómeno tan profundo”.

Cuestionó asimismo el aislamiento de algunas gestiones locales: “Y en ese sentido yo creo que deberíamos, desde el gobierno local, salir desde el ombligo nuestro, ¿cierto? Porque hay alcaldes que trabajan muy bien en lo local, pero esa experiencia se queda ahí y no transforma nada hacia arriba, y no hablan con nadie, y no trabajan con nadie porque tienen un ideario individualista del gobierno local. O, como siquiera también pasa que no hablamos nosotros mismos, cuando somos convencidos y si en realidad el problema es que la gente se derechizó, que la gente no entiende nada, que la gente es tonta, ¿cierto? Porque es como un relato que explica un porcentaje de lo que pasa en la realidad, aunque no se hace cargo del problema profundo de que no hemos sido capaces de crear un relato y una práctica política, y medios de comunicación y reflexión que sean capaces de pararse frente al poder y derrotarlo”.«

Actividades del encuentro

El jueves 3 de julio se inauguró la Escuela de Formación Política Rosa Luxemburgo en la Corporación Cultural de Recoleta, con un taller coordinado por Hernan Ouviña dirigido a militantes, activistas y organizaciones sociales. La jornada comenzó con las palabras de Isabel Armijo (ANAMURI), el alcalde de Recoleta, Fares Jadue y Torge Loeding (Fundación Rosa Luxemburgo).

El taller «El auge de las ultraderechas» contó con exposiciones de Vinzenz Glaser (Die Linke, Alemania), Gonzalo Armua (Argentina), Óscar Andrade (Uruguay) y Francisca Fernández Droguett (MAT, Chile), analizando estrategias globales y locales. Por la tarde, se revisaron los aportes de Rosa Luxemburgo para articular resistencias, culminando con una puesta en común.

El viernes 4 de julio se desarrolló el seminario «Estrategias de izquierdas frente a la ultraderecha», con dos paneles y una mesa de cierre. El primer panel, «Organizar la resistencia, radicalizar la democracia», reunió a Alejandra Flores (ANAMURI), Javier Zúñiga (Defensa Ambiental Cordillera), Eric Campos (CUT), Margarita Peña (Coordinadora 8M) y Victoria Herrera (Concejala de Estación Central, Frente Amplio, Chile, defensora del Derecho a la Vivienda).

El segundo panel, «Municipalismos progresistas», convocó a los alcaldes Joel Olmos (La Cisterna), Ítalo Bravo (Pudahuel), Javiera Reyes (Lo Espejo), Fares Jadue (Recoleta) y a Caren Tepp (Concejala, Rosario, Argentina).

La mesa final, ¿Qué hacer frente al avance de la ultra derecha? moderada por Pierina Ferretti, incluyó a Vincenz Glaser (Diputado de Die Linke, Alemania); Óscar Andrade (Senador Nacional, Frente Amplio, Uruguay),, Mauro Tamayo (alcalde Cerro Navia) y la diputada chilena, Emilia Schneider.

El sábado 5 de julio, en Puente Alto, se realizó una jornada territorial con una «mística de inicio» en la explanada municipal, seguida de una recorrida histórica por lugares de resistencia, guiada por Defensa Ambiental Cordillera y la Secretaría de Juventud. Tras un almuerzo colectivo en la Ollita Común Bajos de Mena, se cerró con un intercambio sobre los desafíos de habitar el territorio frente al neoliberalismo.

Todas las actividades se llevaron a cabo en los espacios de Recoleta y Puente Alto, Santiago.

