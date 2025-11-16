Otra más de María Luisa Cordero: Bancada DC presentará denuncia por dichos sobre desaparición de concejala María Ignacia González

La bancada DC denunciará a la diputada María Luisa Cordero por dichos sobre la concejala desaparecida María Ignacia González, lo que fue calificado de cruel e irrespetuoso. La denuncia responde a declaraciones de Cordero en un programa de televisión.

Autor: Seguel Alfredo
Bancada DC presentará denuncia contra diputada Cordero por dichos sobre concejala desaparecida

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció este sábado que presentará una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados en contra de la parlamentaria María Luisa Cordero (independiente-RN). La acción legal se produce como respuesta a las declaraciones realizadas por Cordero en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, respecto a la desaparición de la concejala María Ignacia González, donde la diputada señaló que tenía “la impresión que ella tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”.

Durante su intervención en el espacio televisivo, la diputada Cordero vinculó directamente a la concejala desaparecida con la presunta ingesta de alcohol la noche de su desaparición. “Ella salió de una fiesta en la noche que se perdió, entre comillas, y la que iba manejando a todo full era ella misma… Yo creo que la señora iba manejando con un poquito de alcoholemia”, aseveró Cordero, basando su teoría en el color de la vestimenta de la víctima y que producto de ello, habría caído al agua y que “inventan la teoría del complot”.

Comisión de Ética de la Cámara sanciona a María Luisa Cordero con censura y 5% de su dieta por sus dichos contra Campillai

Ante la gravedad de las imputaciones, la bancada DC emitió un comunicado oficial donde manifestó su decisión de denunciar a Cordero:

“Bancada de Diputadas y Diputados DC e independientes denunciará ante la comisión de Ética de la cámara a la diputada

@DraMLCordero

 por señalar publicamente, sin ninguna base y con crueldad y falta de respeto, que desaparecida Concejala DC de Villa Alegre, María Ignacia González, tenía «problemas con el alcohol»  y habría estado manejando en esas condiciones el día en que se perdió su rastro”.

