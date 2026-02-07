Otro adolescente muerto bajo la custodia del Estado: Investigan circunstancias en Región de Magallanes y activan protocolos

Fallece adolescente de 17 años bajo custodia estatal en Magallanes. La PDI y fiscalía investigan con protocolo de Minnesota. El hospital informó una descompensación clínica. La Comisión Verdad y Niñez advierte urgencia de fortalecer mecanismos de cuidado en residencias del Estado.

Autor: Seguel Alfredo
La muerte de una adolescente de 17 años, residente de un hogar protegido por el Estado y que se encontraba internada en el Hospital Clínico de Magallanes, ha causado conmoción en la región. Según reportó la Prensa Austral, la fiscal Wendoline Acuña Aliaga confirmó la recepción de una denuncia «respecto del fallecimiento de una adolescente bajo la custodia de agentes del Estado, quien además se encontraba en una situación de vulnerabilidad y en estado de grave desamparo», activándose protocolos investigativos con la Brigada de Homicidios.

El nosocomio, mediante un comunicado, lamentó profundamente el deceso ocurrido al interior del establecimiento. Explicó que la joven «presentó una descompensación clínica» mientras estaba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Psiquiatría, activándose sin éxito los protocolos de reanimación. El caso fue notificado como Evento Centinela para su análisis interno, según detalló la Prensa Austral.

La investigación fiscal se desarrollará bajo estrictos protocolos internacionales. La fiscal Acuña precisó que se realizará «la autopsia respectiva bajo los protocolos de Minnesota», instrumento de la ONU para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas, destinado a garantizar el derecho a la vida, la justicia y la rendición de cuentas.

Este trágico episodio reaviva la alerta sobre el sistema de protección infantil. A raíz de un caso anterior, la Comisión Verdad y Niñez declaró que «este hecho vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, prevención y cuidado en todos los lugares donde haya niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la custodia del Estado».

Ver declaraciones de la Fiscal (Fuente ITV Patagonia)

