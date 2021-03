Pablo Sepúlveda Allende: Se debe “renacionalizar el cobre y nuestros bienes comunes”

Este miércoles, frente a La Moneda, se dio un hecho de enorme significación para la historia de Chile, aunque los medios hegemónicos jamás digan una palabra de todo esto. ¿De qué se trata? Del lanzamiento de una plataforma política que pone la renacionalización de los recursos naturales en el centro de la discusión constituyente, una necesidad en vista de las enormes necesidades de la sociedad chilena, y que son claramente perceptibles con tan sólo constatar el creciente número de personas viviendo en situación de calle y la proliferación masiva de campamentos.

Un grupo de 24 candidatos a convencionales, convocados y en cooperación con el médico Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex Presidente Salvador Allende y candidato por el Distrito 10, anunció la creación de un bloque orientado a instalar uno de los temas que debería ser clave en la Convención Constituyente: la renacionalización de todo el patrimonio natural de Chile, tanto renovable como no renovable, entre los que se encuentran minerales como el cobre y el litio, además del agua, los bosques y los recursos marinos, riquezas que se encuentran en manos de grupos económicos chilenos o trasnacionales debido a una estrategia de desarrollo entreguista, oligárquica y antichilena.

«Este es un llamado a la ciudadanía en general, a los trabajadores del cobre, para que juntemos fuerzas para que instalemos este tema en el debate constituyente», señaló Sepúlveda Allende destacando que Chile no puede seguir regalando su riqueza en vista de las múltiples y acuciantes demandas sociales que, entre otras cosas, propiciaron el estallido social de 2019.

«Chile tiene las mayores reservas de cobre del mundo, la segunda o tercera de litio, y son recursos estratégicos que, bien explotados, nos ayudarán a dar el salto a un nuevo modelo de desarrollo, no este modelo hiperextractivista y depredador«, afirmó el candidato poco antes de leer un manifiesto, al tiempo que puso énfasis en «el simbolismo» que representa este bloque ya que se presenta cincuenta años después de la nacionalización del cobre.

La discusión no es un antojadiza, por cierto, toda vez que los derechos sociales universales tendrán un lugar privilegiado en la discusión. «El problema es que, hasta ahora, hemos hecho poco para ver cómo financiamos esos derechos en materia de jubilaciones, salud de calidad, educación de calidad y vivienda«, se anticipó en aclarar el economista y abogado Julián Alcayaga, de Chile Cobre, quien asesora al candidato, al tiempo que detalló la dimensión del saqueo del cobre desde que Patricio Aylwin decidiera desnacionalizar el recurso.

Temor “progresista.”

Alcayaga también fue crítico con aquellas voces que, desde el progresismo, expresan cierto temor ante la posibilidad de renacionalizar el recurso, fundamentalmente a causa de las sanciones que Chile pudiera sufrir. «Sólo habría que indemnizar a valor-libro las instalaciones que las empresas tienen, y que no pasan de los 20 mil millones de dólares. No procede la indemnización por recuperar los yacimientos ya que éstos son de Chile, y eso lo explicita incluso la Constitución del ’80», destacó.

«20 mil millones de dólares no es nada comparado a lo que podría ganar el estado para financiar las necesidades que tiene. Además se puede pagar a plazo; 30 años, 20 años, incluso podemos pagar en 10 años. No hay que temer a que nos apliquen un boicot a la compra de cobre ya que el mundo necesita el cobre chileno. Las necesidades futuras en cuanto a movilidad impide boicotearnos. Australia o EE.UU tienen reservas, pero mínimas», enfatizó.

Y concluyó: «Muchos no se atreven. Cuando les digo ‘entonces cobremos un royalty de verdad, pero a las ventas, no a las ganancias’, y resulta que muchos siguen con esa mirada timorata».

🇨🇱 AHORA Monumento Salvador Allende, candidatos presentan manifiesto Constituyente, documento q apunta a renacionalizar riquezas de Chile (cobre, litio) usurpadas por la dictadura fascista y sus socios de la Concertación. Habla Dr. Pablo Sepúlveda Allende (nieto) @AllendeViveXXI pic.twitter.com/CYifGIivTt — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) March 17, 2021

Toda esta actividad viene acompañada de un manifiesto que El Ciudadano anexa para la lectura de nuestros usuarios.

Manifiesto Constituyente

Un llamamiento para Renacionalizar Chile y crear un

modelo de industrialización pos extractivista.

Queremos hacer un llamado a las listas y candidaturas constituyentes. Pero, por, sobre todo, un llamado a los pueblos que enfrentaran un proceso político constituyente, y en especial a las y los trabajadores de nuestro rojo mineral, el Cobre.

El futuro de Chile está estrechamente ligado a la recuperación y soberanía de nuestros minerales estratégicos y esenciales, a la inmensa riqueza de nuestros bienes o recursos naturales, especialmente del cobre, el litio, el agua y a nuestro largo y extenso mar chileno, hoy, en su mayoría privatizado por los grandes grupos económicos.

Las estimaciones muestran que la riqueza regalada a las 10 más grandes mineras privadas del cobre alcanza un valor piso de $114.000 millones de dólares solo entre 2005 y 2014.

¡No son 30 pesos, son 30 años de saqueo!

Entre los años 1990 y 2019, las empresas que corresponden a la gran minería privada han exportado alrededor de 88.823.500 toneladas de cobre fino, considerando el precio real del cobre para cada año, los ingresos por producción de cobre son 497.670.272.466 de dólares.

El cálculo es muy por debajo del real, ya que se debe agregar otros minerales presentes, como el molibdeno, el oro, la plata, entre otros ricos minerales que van en el concentrado de la pulpa que se exporta. Si llevamos estas cifras a viviendas, es equivalente a llevarse más de 6 millones de casas o departamentos de unas 2000 UF.

Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, durante esos mismos casi 30 años, el impuesto a la renta más impuesto específico a la minería conocido como “Royalty”, ha sido solo de $ 47.057 millones de dólares que esas mineras han aportado a las arcas públicas del

país. Muy lejos de los $497.670 millones de dólares por ingresos por exportaciones. La cifra aportada por concepto de impuestos alcanza para comprar sólo más de 600.000 viviendas, de unas 2000 UF.

¿Cómo es posible que hayan recibido de nuestro país el equivalente de US$ 497.670 millones de dólares, y hayan pagado impuesto por solo US$ 47 mil millones de dólares?

Es realmente un escándalo que, en estos 30 años, nuestros gobernantes hayan permitido y sigan permitiendo este colosal desfalco.

Por esto, y en estos momentos históricos, es que la rebelión popular de octubre le abrió una gran grieta irreparable al corrupto modelo neoliberal. La propia historia nos llena de simbolismos y señales recordándonos que este año 2021 se cumplen 50 años de la Nacionalización del Cobre. Hecho histórico que el presidente Salvador Allende calificó como

“quizás el acto más importante desde nuestra independencia nacional”. Por eso el 11 de julio es llamado “El Día de la Dignidad Nacional.”

El abuso y sus consecuencias no han trazado un camino, y no debemos quedarnos ausentes, calladas y callados, por ello queremos hacer un llamado a los pueblos, a ser protagonistas de este proceso constituyente, a tomar conciencia para tomar decisiones democráticas sobre la propiedad y uso de nuestras riquezas y a comprometerse con un asunto medular

para el futuro nuestro país. De la nacionalización de nuestros bienes comunes naturales, también depende la prosperidad de nuestros hijos e hijas, su futuro. Recuperar nuestras aguas, nuestros bosques, nuestro largo mar y los minerales, es clave para poder construir una democracia soberana y cuyos cambios fundamentales, tengan una solidez económica

que sostenga un proyecto de superación del neoliberalismo. La soberanía sobre nuestros bienes es un importante cimiento para transitar a un modelo económico pos-neoliberal y más temprano que tarde, a un modelo pos extractivista que permita sostener y sustentar una sociedad de justicia social, con igualdad, armonía y equilibrio con la naturaleza, para el

cuidado de la vida y el buen vivir. Sin el control nacional de nuestros grandes bienes comunes naturales, seguiremos condicionados y a merced de los grandes capitales trasnacionales; se continuarán exportando sin límite ni valor agregado nuestros recursos no renovables, hipotecando el futuro, hasta acabar con ellos sin ninguna consideración

socioambiental, y para peor, sin ningún beneficio para nuestros pueblos.

Sólo así las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que dieron origen a este proceso constituyente podrían ser garantizadas plenamente por el Estado.

Por eso necesitamos votos conscientes, candidaturas valientes y comprometidas; pero por sobre todo se necesitan conciencias honestas y organización social, bajo una movilización constante por recuperar nuestros derechos y nuestras riquezas.

Los derechos de la naturaleza y la protección de los ecosistemas están estrechamente ligados con tener el dominio público, soberano y democrático de los bienes naturales. Solo si los bienes comunes son de propiedad estatal podremos decidir soberanamente respecto

de qué producciones mineras son sustentables y garantizan el cuidado del agua, las comunidades y los territorios.

La nueva Carta Magna debe mandatar un modelo de desarrollo que pueda garantizar todos los Derechos Humanos, incluyendo los económicos, los sociales y culturales, que estos sean con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, con un uso racional y medido de los recursos naturales procurando y asegurando darle cada vez mayor grado de valor agregado

y sobre todo lo que respecta a los minerales estratégicos, para poder ir disminuyendo gradualmente su explotación, y generar una diversificación productiva basada en tecnologías limpias y en políticas públicas que tracen los mecanismos de transición hacia un nuevo modelo económico que supere el actual despojo extractivista.

Dr. Pablo Salvador Sepúlveda Allende. Candidato Constituyente. Distrito 10 Lista de Movimientos Sociales, Unidad de Independientes.



Médico Brigadista de Plaza Dignidad. Nieto del presidente Salvador Allende.

Adhieren a este Manifiesto



