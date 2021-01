Países OPEP+ carecen de consenso sobre alza de extracción de crudo en febrero

Los países de la OPEP+ no tienen un consenso sobre el crecimiento de la producción de petróleo en febrero justo antes del comienzo de la reunión, la gran mayoría de los participantes se inclinan por mantener la misma la producción, declaró a Sputnik una fuente en una de las delegaciones.

La OPEP + comenzará el año nuevo con otra decisión importante, ya que este lunes la alianza deberá determinar si el mercado petrolero está listo para un nuevo crecimiento de producción de hasta 500.000 barriles por día, o si las consecuencias de una nueva cepa de coronavirus en Gran Bretaña obligarán a los países a “frenar” ese proceso.

“Al comienzo de la reunión no hay consenso. La mayoría abrumadora de los participantes cree que no es necesario aumentar, ya que no hay claridad con el coronavirus”, dijo el interlocutor de la agencia.

Según la fuente, los países de la OPEP + se contactaron entre sí antes de la reunión.

“Sí, hubo contactos. En particular, tanto la dirección de la OPEP como Riad contactaron con algunos de los participantes del formato, compartieron opiniones”, enfatizó el miembro de una de las delegaciones.

Este lunes el costo del petróleo de la marca Brent en los contratos para marzo aumentó en un 2,2 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 52,94 dólares por barril.

Los países de la OPEP y diez productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) se darán cita el 4 de enero para decidir un incremento de la oferta petrolera en 500.000 barriles diarios desde febrero.

El pasado 12 de abril, estos Estados anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.

El plan preveía ajustes a la baja en tres etapas: en 9,7 millones de barriles diarios (mb/d) en mayo y junio; en 7,7 mb/d, en los seis meses siguientes; y en 5,8 mb/d, del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022.

A principios de junio se acordó extender el recorte de 9,7 mb/d hasta finales de julio. Desde agosto la disminución de la oferta es de 7,7 mb/d.

Rusia disminuye actualmente su producción en casi dos millones de barriles diarios para cumplir con los acuerdos.

Fuente: Sputnik

