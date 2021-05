Palestina advierte que el conflicto con Israel puede convertirse en «una guerra religiosa» a gran escala

El conflicto entre Palestina e Israel puede convertirse en una guerra religiosa a gran escala, declaró el asesor del presidente palestino para asuntos religiosos, Mahmoud al Habbash, a RIA Novosti.

«Si se mantiene el ‘statu quo’ tal como está y si Israel y sus habitantes no dejan de provocar los sentimientos religiosos de los palestinos y los musulmanes en general, el mundo se enfrentará a una guerra religiosa, el fuego de la cual irá más allá de Palestina y todo el mundo pagará por esto», afirmó.

Continúa el bombardeo por noveno día

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este martes la Franja de Gaza por noveno día consecutivo en medio de los continuos disparos de cohetes desde el enclave palestino.

Los militares israelíes informaron de una serie de ataques contra la infraestructura militar y operativa para el combate del movimiento Hamás, así como contra sus «complejos de investigación y desarrollo» y los hogares de varios comandantes.

Las FDI también publicaron imágenes de un ataque aéreo contra un «lanzacohetes de varios cañones» de Hamás en Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.

כלי טיס תקף מוקדם יותר היום משגר רקטות רב קני של ארגון הטרור חמאס בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה.

המשגר כוון לירי אל עבר מרחב העיר אשדוד, ותקיפתו בוצעה תוך מניעת פגיעה בבלתי מעורבים pic.twitter.com/JD5dbQ3bmd May 18, 2021

Desde el Ministerio de Salud de Palestina comunicaron que una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas como resultado de los ataques israelíes en Jan Yunis y Rafah.

Entre tanto, Hamás afirmó haber lanzado cohetes contra seis bases de la Fuerza Aérea israelí en el sur y centro del país hebreo, recoge el periódico The Times of Israel, agregando que no consta que estas acciones dejaran heridos o daños materiales.

Durante el martes se realizaron aproximadamente 270 lanzamientos desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, según precisaron las FDI, que subrayaron que alrededor del 90 % de ellos fueron interceptados.

AHORA: Toda, toda Palestina, desde el río hasta el mar, se levanta contra el invasor sionista. El colonizador ataca con todo el poder de sus armas financiadas por EEUU, el pueblo palestino se defiende con las banderas eternas de la lucha contra el ocupante extranjero. pic.twitter.com/kDCV9XhiI9 — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 18, 2021

Escalada de tensiones

La escalada de las tensiones entre Israel y Palestina ha alcanzado en los últimos días su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad. La indignación de los palestinos ante las barreras de seguridad colocadas en Jerusalén Este durante el Ramadán y el desalojo de un barrio árabe fueron parte de los detonantes de la ola de violencia.

El pasado lunes, el movimiento Hamás comenzó a disparar cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, momento a partir del cual las hostilidades escalaron rápidamente, dando lugar a los combates palestino-israelíes más intensos desde la guerra de 50 días de mediados de 2014.

Los ataques israelíes en Gaza han dejado al menos 213 palestinos muertos, entre ellos 61 niños, y más de 1.400 heridos. Entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, incluidos dos niños, y decenas resultaron heridos.

Con información de RT

