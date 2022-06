Papa Francisco: El mundo está viviendo «la tercera guerra mundial»

El papa Francisco asegura que el mundo «está viviendo la Tercera Guerra Mundial» y pide no reducir la complejidad de los acontecimientos en Ucrania a «la división entre buenos y malos», según informó este martes la revista La Civilta Cattolica.

«Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por partes. Actualmente, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra Mundial», afirmó el pontífice durante un encuentro con los directores de las revistas culturales europeas de los jesuitas, celebrado el 19 de mayo, según se divulgó ahora.

Es necesario reflexionar

El máximo líder de la Iglesia Católica considera que la situación actual en el mundo es motivo de reflexión sobre el peligro de un conflicto global. «¿Qué le ocurre a la humanidad, que sobrevive a tres guerras mundiales en un siglo? […] Esto es malo para la humanidad, es un desastre. Hay que pensar que en un siglo ha habido tres guerras mundiales, ¡con todo el comercio de armas que hay detrás!», dijo.

Además, de acuerdo con el papa Francisco, Occidente ve «lo que está ocurriendo ahora en Ucrania porque está más cerca y toca más su sensibilidad». Sin embargo, dijo, hay otros países lejanos que sufren desde hace tiempo conflictos y violencia. «Piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte de Congo, donde la guerra sigue y a nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años. Piensen en Myanmar y en los rohinyás. El mundo está en guerra», afirmó.

Caperucita Roja

Hizo estas declaraciones después que se le preguntara cómo deberían informar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania los editores jesuitas para contribuir a un futuro pacífico. La máxima autoridad del Vaticano pidió alejarse de la mentalidad común de «Caperucita Roja», donde la protagonista era buena y el lobo era malo. «Aquí no hay buenos y malos metafísicos de forma abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos que se entrelazan estrechamente entre sí», advirtió.

El papa Francisco también afirmó que unos meses antes del inicio de la operación militar en Ucrania habló con el presidente de un país, al que describió como «un hombre muy sabio que habla muy poco». De acuerdo con el pontífice, este mandatario, al que no identificó, le dijo que estaba muy preocupado por la política de la OTAN y le advirtió que esas posturas podrían llevar a la guerra. «Me dijo: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. No entienden que los rusos son imperiales y no permitirán que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos’. […] Eso era su opinión. El 24 de febrero comenzó la guerra», concluyó.

Sin embargo, volvió a reiterar su solidaridad con el «heroico pueblo ucraniano», que se encuentra en «una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica». Según el sumo pontífice, la sociedad no ve «todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que quizás fue provocada de alguna manera, o no evitada». «Noten el interés en las pruebas y venta de armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego», manifestó.

Fuente RT

