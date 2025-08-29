Para no olvidar: “Veintiuna cosas para recordar” en Teatro Bellavista

José y María, una pareja que representa la vida de muchas otras, se embarcan en un viaje en bus de Santiago a Valdivia. A lo largo de este trayecto, el público se sumerge en su historia, reconociendo en ella la propia, la de sus padres, la de sus abuelos, la de sus amigos y la de sus hijos…



«Veintiuna cosas para recordar» es una obra de teatro que cautiva al público combinando emoción, humor y profunda reflexión. Escrita por el aclamado autor Paul Anwandter, esta pieza se ha convertido en un fenómeno en el Teatro Bellavista, donde se presenta hasta finales de septiembre.



Interpretada magistralmente por los actores argentinos Carolina De Ponti y Adrián Tomasevski, junto al elenco de la compañía Racconto, la obra explora los altibajos del amor, las crisis y las alegrías que marcan nuestras vidas. Su montaje único utiliza innovadoras técnicas de programación neurolingüística, hipnosis clínica y coaching integral para sumergir a los espectadores en un trance emocional donde pueden conectar con sus propias experiencias.

Con más de 2,500 espectadores, este montaje ha sido un éxito rotundo, posicionándose como una experiencia teatral transformadora, que incluso puede verse más de una vez, encontrando nuevos significados.

La obra no solo es ideal para parejas que buscan una conexión íntima, sino también para cualquiera que desee explorar su mundo interior mental y emocional y recordar que la existencia consiste en disfrutar el trayecto.

Coordenadas

Teatro Bellavista, Dardignac 0110, Providencia, Santiago.

Viernes y sábados a las 19:30 horas, hasta el 27 de septiembre.

Entradas en venta aquí.