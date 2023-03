Paramore ofreció un inolvidable concierto con la explosiva interpretación de Hayley Williams

La agrupación estadounidense Paramore ofreció un espectacular concierto en Movistar Arena, luego de diez años de su última presentación en Chile, con una explosiva interpretación de su vocalista, Hayley Williams.

Más de 16 mil personas asistieron al abarrotado show que registró varias interrupciones debido a los desmayos del público que no podía controlar las emociones en medio de las canciones “You First”, “Rose-Colored Boy”, “C’est Comme Ça”, entre otras.

La presentación de Paramore estuvo marcada por la nostalgia, histeria y espíritu adolescente de un público en su mayoría adulto. Mientras tanto, guardias de seguridad y auxiliares se repartían las labores de auxilio a los fanáticos en la Cancha Vip y Cancha General.

Parte de ese halo melancólico se impuso en la presentación del trío que completan Taylor York y Zac Farro, que arribaron a Santiago antecedidos por los buenos augurios de su recién lanzado último disco, This is way, que ya destaca como uno de los álbumes imprescindibles de este primer trimestre, reseña BíoBío.