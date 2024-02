«Parecía un campo de concentración de animales»: Desalojan fundación animalista de Curicó que tenía a más de 100 perros desnutridos y con señales de violencia sexual

Más de un centenar de animales en estado de desnutrición y con distintas enfermedades se encontraron este miércoles durante el desalojo de una autodenominada fundación animalista de Curicó, la cual funcionaba en una escuela abandonada de la zona.

Se trata de «Almas en el camino», un supuesto refugio para animales que solicitaba alimentos y dinero a sus seguidores través de redes sociales. Sin embargo, detrás de esta organización se encontraba una sola persona: Susana Padilla Aránguiz, quien habitaba junto a sus tres hijos en una mediagua instalada en una escuela abandonada del sector de Vista Hermosa.

Durante el desalojo realizado por personal policial y municipal, se hallaron al interior del recinto más de cien perros y gatos que presentaban desnutrición, heridas sin tratar, sarna e incluso señales de violencia sexual, además de animales muertos sin enterrar.

«De los 110 perros están todos mal. No hay ladridos, no tienen energía para ladrar, no han comido. Es desolador, es terrible, parece un campo de concentración de animales», señaló el veterinario municipal José Soto.

«Uno no entiende cómo alguien llega tanto. Ya hay indicios de abuso sexual hacia animales y zoofilia. Hay lesiones que son características de eso. Esto es macabro. (Los animales) no tienen ánimo, la posición, los ojos, las orejas, las colas. Si usted está en el centro veterinario, por ejemplo, siempre van a ver a todos nuestros perros que andan con la cola parada y andan molestando. Esto es todo lo contrario. Pareciera que ya es tanta la tristeza que tuvieron hasta casi una lesión en la cola», agregó.

Tras el operativo, la encargada del refugio fue pasada a control de detención y se espera que sea formalizada por maltrato animal en los próximos días. Sus hijos, por otro lado, fueron derivados a centros asistenciales debido a que se encontraban habitando en condiciones insalubres. En tanto, las mascotas serán sometidas a tratamiento médico y de alimentación.

A continuación presentamos imágenes SENSIBLES del procedimiento realizado por la Municipalidad de Curicó: