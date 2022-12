¡Paren todo! Cineteca Nacional presentará ciclo de cine de Martin Scorsese

Este 2022 se cumplen 80 años desde el natalicio del director estadounidense Martin Scorsese. Para celebrar casi seis décadas de una carrera ininterrumpida, la Cineteca Nacional de Chile presentará una selección de seis películas del aclamado realizador de ascendencia italiana.

Según señalan desde la Cineteca, los largometrajes seleccionados tienen por objetivo mostrar la versatilidad del director, quien ha logrado moverse con éxito entre diversos géneros cinematográficos. Por lo mismo, se exhibirán tanto películas familiares como ficciones de gángsteres y documentales musicales.

El ciclo comenzará con el debut de Martin Scorsese, Mean Streets (1963), el cual cuenta la historia de un joven italoamericano que intenta ascender en la mafia de Nueva York. Al día siguiente se exhibirá The King of Comedy (1982), que gira en torno a Rupert Pupkin, un cómico obsesionado con la fama que acosa a un presentador de televisión con el objetivo de convertirse en celebridad.

El ciclo continúa con uno de los grandes clásicos del realizador italoamericano: Goodfellas, protagonizada por Ray Liotta, Robert de Niro y Joe Pesci. La cinta sigue la vida de Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, que vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gángsters de su barrio. A los trece años, Henry decide abandonar la escuela para ingresar a una organización mafiosa como chico de los recados, donde pronto logra ganarse la confianza de sus jefes.

La Cineteca Nacional luego exhibirá Shine a Light (2008), un documental sobre los Rolling Stones que el director describió como «un acercamiento riguroso, deslumbrante, divertido y profundamente humano al pasado y al presente de los cuatro miembros de la banda». A la cinta de no ficción le seguirá la película familiar Hugo, ambientada en el París de 1930 que narra la historia de un relojero huérfano que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes.

El ciclo cerrará con Rolling Thunder Revue, un documental que sigue los pasos del músico Bob Dylan durante la gira que tuvo lugar entre los años 1975 y 1976. La cinta cuenta con entrevistas al propio Bob Dylan, así como de otros colaboradores cercanos al artista.

El ciclo de Martin Scorsese comenzará este 8 de diciembre y las entradas tienen un valor de $2.500 para público general. Los tickets pueden ser adquiridos en boletería o en el sitio web de la Cineteca Nacional. Cabe recordar que el espacio se encuentra ubicado en el Centro Cultural La Moneda, debajo del palacio de Gobierno.

8 de diciembre | “Mean Streets” (1963)

9 de diciembre | “The King of Comedy” (1982) | 19:00 horas

10 de diciembre | “Goodfellas” (1990) | 19:00 horas

11 de diciembre | “Shine a Light” (2008) | 18:00 horas

13 de diciembre | “Hugo” (2011) | 19:00 horas

14 de diciembre | “Rolling Thunder Revue” (2019) | 19:00 horas