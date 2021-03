Paris termina dando razón a denuncias, pero sin asumir responsabilidad: “No se puede pedir documentación a personas con VIH para vacunarse”

Desde que se inició el proceso de vacunación para personas viviendo con VIH (PVVIH) el pasado 8 de marzo, organizaciones y activistas han denunciado que el derecho a la confidencialidad del diagnóstico establecido en la Ley 19.779 continúa siendo vulnerado en los vacunatorios.

En esta misma línea, los diferentes centros de vacunación han pasado por alto lo establecido en el Ordinario N°706 del Ministerio de Salud.

Dicho documento señala explícitamente que no es requisito que las personas viviendo con VIH presenten alguna clase de certificado que acredite el diagnóstico GES 18.

El documento indica textualmente: “No es necesario que al momento de requerirse la vacuna, se solicite o exija un documento, exámenes o certificado que acredite la condición de VIH y el estado inmunológico. Sí debe presentarse la cédula de identidad o documento de identificación“.

Ante esta situación, el activista y periodista Víctor Hugo Robles (conocido ampliamente como El “Che” de los Gays), ha denunciado esta situación, señalando que en su caso “en el Hospital San José, pese a ser un vacunatorio adosado al Centro de Atención de VIH, tuve que verbalizar mi condición crónica para acceder a la vacuna en contra del Covid-19“.

“Se exige a las personas viviendo con VIH tener que verbalizarlo y/o junto con eso tener que demostrar con certificados médicos, con documentos clínicos la condición de VIH, vulnerando el principio de la confidencialidad establecido en la Ley 19.779, e incluso vulnerando el Ordinario 706 del Ministerio de Salud”, enfatizó en declaraciones a El Ciudadano.

El @GobiernodeChile y el presidente @sebastianpinera violan los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH que son obligadas a vulnerar confidencialidad para vacunarse contra #COVID19. Pese a existir protocolo, vacunatorios de todo el país exigen certificados

y exámenes 😷 https://t.co/SIueXMZgmk — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) March 15, 2021

La responsabilidad de Paris

“No se les puede exigir ni voy a permitir que se les exija documentación (…) eso no es aceptable y atenta contra los Derechos Humanos de esas personas”, afirmó el ministro de Salud durante el reporte diario del Minsal del jueves 11 de marzo, luego de la serie de denuncias por parte de organizaciones que trabajan con personas con VIH+.

Paris si bien ha criticado que no se respeta la confidencialidad, Robles fue enfático en señalar que el ministro ha responsabilizado a los “equipos técnicos, omitiendo su propia responsabilidad como autoridad“.

“El ministro de Salud es el resposable político de que se estén violando los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH, no son necesariamente los equipos técnicos, los que trabajan en los territorios, porque ellos responden a los líneamientos, a la información, a las recomendaciones e instructivos que les entrega el Ministerio de Salud”, aseveró el activista.

Ordinario 706 no habría sido distribuido en todos los vacunatorios

Asimismo, las organizaciones y activistas denuncian que Cecilia González, Jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud no habría distribuido el Ordinario N°706 a vacunatorios, situación que despertó la alerta inicialmente en la Región del Maule, y que Víctor Hugo Robles calificó como “gravísima” y que debe ser investigada.

📣 Ministro @DrEnriqueParis denunció violaciones a Derechos Humanos de personas VIH vacunadas contra #COVID19. Una de las responsables es Cecilia González, Jefa de Inmunizaciones del @ministeriosalud que no distribuyó Ordinario 706 a vacunatorios del país #VacunaCOVID19aPVVIH 😷 pic.twitter.com/Q4iUG1lZ6o — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) March 15, 2021



“Denuncio a la Jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de estar atentando en contra de los Derechos Humanos y de la vida de las personas viviendo con VIH, faltando a la probidad pública, no compartiendo un documento que tiene carácter obligatorio, formal, legal e institucional, que tiene que ser compartido con todos los vacunatorios del país”, puntualizó Robles.

Asimismo, agregó que “esa es la razón por la cual los vacunatorios, los técnicos, las enfermeras, los TENS, no saben cómo enfrentarse a una persona viviendo con VIH, porque no tienen los instrumentos, porque no tienen el documento oficial del Ministerio de Salud”.

“Yo le exijo al ministro de Salud que investigue esta situación, y si la doctora González es responsable, tiene que ser removida de su puesto de trabajo”, concluyó.