Parived acusa «trato discriminatorio y que se le «caricaturizó» por «Caso Relojes»: «Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula»

Marco Antonio López, más conocido como “Parived“, se refirió por primera vez a las imputaciones por delitos de contrabando, asociación ilícita y receptación aduanera que enfrenta en el marco del “Caso Relojes”.

El pasado jueves 2 de febrero, la ex pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic, fue formalizado por los delitos de receptación y contrabando, por lo cual se dictó la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación.

En conversación con La Tercera, indicó que hasta la fecha no ha sido citado a prestar declaración ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros.

Marco Antonio López, acusó un «trato discriminatorio y desigual» al considerar que la Fiscalía se basó en especulaciones para allanar su hogar y, posteriormente, emitir una orden de detención

Sostuvo que «no estaba» en su domicilio al momento de registrarse el allanamiento, agregando que «no lo esperaba de ninguna manera».

“Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación. El fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual“, dijo.

Según Parived “en estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida“.

Respecto a los cheques que supuestamente Tonka Tomicic le entregó, «Parived» apuntó que «no puedo entrar en detalle por consejo de mis abogados, pues es materia de la investigación».

«Solo puedo decir, que tras el ‘Estallido Social’ y la pandemia, con el objetivo de mantener el negocio al que he dedicado mis esfuerzos durante los últimos 10 años, recurrí a préstamos informales, que los fui pagando con cheques y transferencias de manera lícita», añadió.

“Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo (…) Aquí hay un tema de sobredimensionalidad de las circunstancias, que tiene que ver con la amplificación de todo”, agregó.

Consultado sobre el Harold Vilches (Rey del Oro) y Domingo Jalil Allel —el prestamista presuntamente involucrado en la red que internaba especies desde el extranjero—, el esposo de Tonka Tomicic aclaró que “yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada”.

“Yo tampoco sé si lo que dicen es real tampoco. Es decir, eso de nuevo cae en manos de la justicia”, recalcó.

“Los entornos en que uno se mueva o las personas con las que uno se tome un café no tienen directa relación con una afinidad determinada (…) Uno lo que hace es simplemente fluir, comparte con determinadas personas de determinados orígenes de forma transversal, no tiene por qué haber una intencionalidad, nunca ha sido mi vida”, continuó Parived.

Relación con el «Rey del oro»

Respecto a la condena del “Rey del oro” y la prisión preventiva que se decretó contra Domingo Jalil, Parived señaló: «No leí los diarios ni les pregunté cuando los conocí en un café. Las circunstancias de por qué los conocí no tienen nada que ver con lo que se especula“.

“No tengo miedo -ante una posible condena- porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente con lo que sea junto”, afirmó.

«Se ha hecho de mí un fetiche»

Marco Antonio López criticó que pasó a ser un foco constante de las rutinas humorísticas, indicando que «se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo».

«Las personas que hacen eso no lo hacen con mala intención, sino que lo usan como un medio, porque al yo permanecer tanto tiempo en silencio y no manifestando qué hacía o quién era, dio paso a esas cosas», agregó.

«Tú puedes pintar la pared blanca o de cualquier color, y si no aparece alguien a corregirlo, bueno siguen otros y otros y otros. Un poco también con lo que ha pasado en esto. Se dicen tantas cosas que cuando he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco, no sé quién es, tiene vida propia, por decirlo, es una creación. ¡Para qué vamos a entrar en detalles de decir este tipo se acuesta a las 9, vive de la señora!, yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día», afirmó.

Ruptura con Tonka Tomicic

Al ser consultado sobre ¿cómo vive que el quiebre de su matrimonio con Tonka Tomicic se dé en la misma semana que es formalizado?, Parived respondió que acepta «el tiempo, las circunstancias, con la entereza espiritual interna y comprendiendo que las cosas que suceden están sucediendo, deben ser aceptadas, deben ser respetadas y asimiladas desde esa perspectiva».

Descartó que las diligencias por el Caso relojes gatillaran la ruptura.

«Esto venía ya de hace tiempo. No, es una coincidencia de tiempo y mucha suspicacia por parte de algunos. Esto nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo, lo teníamos resuelto internamente», explicó.

