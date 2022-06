Parlamentarios exigen investigación tras millonario fraude cometido contra Fonasa

Parlamentarios solicitaron a la Comisión de Salud del Congreso que se realice una investigación inmediata, luego de que se revelara que médicos, sicólogos y kinesiólogos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) usaran los RUT de pacientes para sacar bonos y así cobrar por atenciones de salud que nunca sucedieron.

Lo defraudado por profesionales de la salud supera los 8 mil millones 112 millones de pesos luego de haber utilizado datos de personas sin su consentimiento, y entre los más afectados, están personas de Pedro Aguirre Cerda, Independencia, Providencia, Santiago, Colina, Conchalí, Lo Espejo, Puente Alto y Maipú; refiere la investigación de MegaNoticias.

Entre los afectados se encuentra Cristian Vidal, quien señaló que, cuando quiso atenderse, le dijeron que ya había alcanzado el límite máximo de bono.

«Quise pedir un bono de Fonasa para poder atenderme en una clínica y después, me decían ‘usted ha alcanzado su límite máximo de bonos’. Yo dije qué raro, si yo no he sacado bonos y por eso pasó cómo lo descubrí todo», fue la respuesta de Cristián Vidal. Posteriormente, descubrió que su RUT había sido utilizado por médicos que están involucrados en el fraude.

Durante la investigación, Cecilia Riquelme también se vio afectada por este fraude millonario.

«Lo que ellos generaron fue una estafa y utilizaron mis datos sin mi consentimiento», dijo Riquelme.

Estafa contra Fonasa

La fiscal adjunto, María José Aguayo, fue la encargad de explicar el modus operandi de esta estafa.

«Se ingresaba el rut de estos beneficiarios, se ingresaba la prestación o las prestaciones que permitía el sistema y, luego, mediante un sistema automatizado, recibían en sus productos bancarios este monto por apoyo que da Fonasa a las prestaciones médicas realizadas», explicó Aguayo, citada por MegaNoticias.

Entre las implicadas se encuentra la cirujana Paulina Carrasco Godoy, quien acumuló seis mil millones de pesos en consultas durante un año. Actualmente se encuentra privada de libertad, tras su detención por la Policía de Investigación (PDI).

Fabiola Cariaga y su madre son parte de las 64 personas que fueron defraudadas por esta doctora, luego de que ella usara sus datos de manera indebida.

Por su parte, Jaime Valenzuela, abogado de las kinesiólogas implicadas en este fraude, dice que es «imposible» haber llevado a cabo este fraude.

«Voluntariamente, abrimos el secreto bancario, mis clientas fueron investigadas en sus cuentas corrientes. Se logró acreditar que es imposible que hayan estafado con miles de millones de pesos, porque el sistema no lo permite. O sea, sistemáticamente, es imposible ejecutarlo», recalcó.

Parlamentarios piden investigación en el Congreso

Desde el Congreso, algunos parlamentarios solicitaron a la Comisión de Salud realizar una investigación conjunta y tomar medidas inmediastas.

«Estamos dispuestos a investigar desde la Comisión de Salud y se está evaluando, además, una comisión investigadora», aseveró la diputada PC, Karol Cariola, citada por MegaNoticias.

Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, condenó el hecho e instó a que «que se investigue, se subsane a la brevedad y se haga justicia. Con los fondos de los chilenos y chilenas no se juega de esta manera».

Hasta los momentos, se encuentran cuatro kinesiólogas involucradas en este hecho y querelladas por fraude a fisco.