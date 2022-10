Parlamento de Rusia ratifica plenamente tratados de incorporación de las 4 nuevas regiones

El Consejo de la Federación —la Cámara Alta del Parlamento ruso— ha ratificado este martes los documentos de incorporación a Rusia de cuatro nuevas regiones. La decisión ha sido tomada por unanimidad por un total 153 parlamentarios; ninguno votó en contra o se abstuvo.

En la reunión, la presidenta de la cámara, Valentina Matvienko, indicó que durante los referéndums los residentes de la República Popular de Donetsk, de la República Popular de Lugansk, de Zaporozhie y de Jersón «expresaron claramente su posición al votar por el regreso a su verdadera gran patria: Rusia».

Matvienko señaló que los referéndums se celebraron en pleno cumplimiento de las normas del derecho internacional y la Carta de la ONU, y recordó que los territorios también tenían derecho a separarse de su Estado por razones humanitarias.

Asimismo, el organismo ha aprobado leyes constitucionales federales sobre la admisión de nuevos sujetos territoriales a Rusia.

Antes de que empezara la votación, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, intervino ante el Consejo de la Federación y también se pronunció sobre la incorporación al país de las repúblicas populares del Donbass y las regiones de Jersón y Zaporozhie.

El canciller ruso señaló que los habitantes de estos territorios «tuvieron la oportunidad de expresar su opinión de manera independiente y libre», tal y como lo confirmaron numerosos observadores, incluidos los internacionales. De acuerdo con sus palabras, para Rusia «no es absolutamente fundamental» que los países occidentales reconozcan la incorporación de nuevas regiones a Rusia. «Por supuesto, sería más correcto que todos los países del mundo se dieran cuenta de la nueva realidad que era inevitable«, agregó.

Lavrov sostuvo que el régimen de Kiev «hace mucho tiempo se volvió extraño y hostil para todos los residentes de Ucrania que no pueden imaginar sus vidas sin formar parte de la civilización rusa y a quienes el presidente Zelenski exigió ya hace un año largarse a Rusia«.

«Está sumamente claro que este régimen no representa ni puede representar a los millones de ciudadanos contra los que desató una guerra», dijo el ministro ante los parlamentarios. «Rusia no podía no acudir en ayuda de la sufrida población de Donbass y no defender a los habitantes de las regiones de Zaporozhie y Jersón de este régimen inhumano», concluyó.

El día anterior la medida ya fue votada en la Duma Estatal —la Cámara Baja—, donde fueron ratificados por unanimidad los documentos sobre la incorporación a la Federación de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jersón. Ningún diputado votó en contra o se abstuvo.

Fuente RT

Te puede interesar