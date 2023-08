“Paro indefinido es una realidad”: Colegio de Profesores da ultimátum al gobierno para presentar propuesta

El gobierno tiene hasta el próximo 18 de agosto para presentar una propuesta “contundente” que responda a las demandas de los docentes, o de lo contrario el paro nacional indefinido será un hecho, según el ultimátum que dio el Colegio de Profesoras y Profesores.

Así lo aseguró este viernes 4 de agosto el presidente del gremio, Carlos Díaz, al considerar “falta de claridad” por parte del Ministerio de Educación, en respuesta a las ocho demandas planteadas por el magisterio.

“Nos parecen insuficientes. Creemos que hay temas que no tienen la respuesta que esperábamos ni la temporalidad ni la claridad. Todavía faltan elementos que nos parecen relevantes, y eso es lo que le expresáremos el día lunes al ministro de Educación”, dijo Díaz.

En este sentido, agregó que “el Gobierno tiene que mejorar la propuesta y entregar respuestas muchos más concretas en algunos casos y más acabadas (…) Creemos que el Presidente Gabriel Boric está en la posibilidad para dar respuestas más contundentes”.

“En la medida de que no hayan respuestas satisfactorias, hoy día no las hay, en la asamblea nacional se definirá la situación respecto de cómo avanzamos ante el paro nacional indefinido. Con esta respuesta, si no tiene modificaciones y no hay cambios, indudablemente que el paro indefinido es una realidad”, sentenció el líder sindical.

