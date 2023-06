Partido Republicano estadounidense se une a petición para retirar Visa Waiver a chilenos

Como parte de las intenciones del Partido Republicano de Estados Unidos (EE. UU.) para retirar a Chile del programa Visa Waiver, este viernes una delegación realizará una visita al condado de Orange para levantar “un informe sobre el sofisticado crimen organizado que afecta a las familias en el sur de California y en toda la nación”.

Los republicanos argumentan que ciudadanos de nacionalidad chilena se aprovechan del mencionado beneficio para realizar actividades delictivas en la nación norteamericana, basados en que el país suramericano fue el que más deportados registró durante el año pasado 2022 (553, un aumento del 119,4% en comparación a 2021).

En este sentido, a través de un comunicado, el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, informó que “escucharán cómo sus comunidades están siendo impactadas por ataques delictuales en sus casas por parte de criminales que han ingresado al país, aprovechándose del estatus que tiene Chile con el programa de Visa Waiver”.

La reunión de carácter informativa y mesa redonda, contará con la participación de las fuerzas del orden público federales y locales “para discutir cómo la continuidad del estatus que tiene Chile como país beneficiario del programa de exención de visas (…) está facilitando la proliferación de un sofisticado tipo de crimen organizado”.

De acuerdo a lo reseñado por CNN Chile, Spitzer ha exigido en reiteradas ocasiones eliminar a Chile del programa de exención de visas, advirtiendo que por medio de este programa “estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses”.

En declaraciones a Fox News aclaró que “esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solo llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”.

Sigue leyendo…