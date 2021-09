Partido Social Demócrata gana elecciones federales en Alemania

🇩🇪#Germany, federal election exit poll (10PM update):



SPD : 25,8 %

CDU-CSU : 24,2 %

Grüne : 14,3 %

FDP : 11,5 %

AFD : 10,6 %

Die Linke : 5 %

…



Largest SPD lead of the night in Infratest projection.



