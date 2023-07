Pastor de Iglesia pentecostal en EE. UU. declarado culpable de violar a feligreses

Erick Odir Vidal-Fuentes, pastor una Iglesia pentecostal en Maryland (EE.UU.) fue condenado por asaltar sexualmente una mujer adulta miembro de su iglesia llamada El fin viene, comunicó el Departamento de Policía de Takoma Park.

La jueza Karla Smith declaró a Vidal-Fuentes, de 39 años, culpable de violación en segundo grado y delito sexual en cuarto grado. La sentencia está programada para el 4 de octubre y Vidal-Fuentes podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Actualmente, se encuentra pendiente un segundo caso por agresión sexual de Vidal-Fuentes contra otra mujer de su iglesia.

Las circunstancias del hecho

Según Washington’s Top News, la condena se relaciona con un hecho que ocurrió el 29 de septiembre de 2020. La víctima tenía una lesión en el tobillo y su madre le sugirió que le pidiera a Vidal-Fuentes que lo masajeara con «aceites espirituales especiales con poderes curativos», señalan los documentos judiciales.

Según los mismos documentos, ya en su iglesia y a solas, el pastor comenzó a tocar las partes íntimas de la víctima de forma lasciva a pesar de que ella le dijo varias veces que se sentía incómoda. Además, declaró a la Policía que él no le hizo caso cuando intentó que no le quitara la ropa interior. Vidal-Fuentes continuó tocándola de manera inapropiada, por lo que ella «permaneció en silencio, con miedo y lloró». La víctima agregó que él le había pedido que no le contara a nadie lo sucedido.

«El acusado abusó de su posición como líder de una iglesia para ganarse la confianza de esta feligresa y luego violó su confianza, victimizándola», expuso el fiscal estatal del condado de Montgomery, John McCarthy. Asimismo, agradeció a la mujer «por tener la valentía de presentarse y testificar en el juicio, ayudando a garantizar que Vidal-Fuentes no pueda causar más daño en la comunidad», sostuvo. Actualmente, se halla pendiente un segundo caso de agresión sexual por parte de Vidal-Fuentes contra otra mujer de su iglesia que declaró durante este juicio.

Fuente: RT

