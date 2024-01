Pastor evangélico de Coyhaique es acusado de depredador sexual: Estaba habituado a abusar de niñas y adolescentes

Imagen portada: referencial internet

Pastor evangélico en prisión preventiva: Es acusado por delitos sexuales contra adolescente y aparecen nuevos casos

De acuerdo al artículo 363 del Código Penal, se comete estupro al acceder carnalmente a una persona menor de edad pero mayor de catorce años, abusando de una anomalía o perturbación mental de la víctima, relación de dependencia, grave desamparo en que se encuentra y cuando se engaña a la persona afectada abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. Tal es el caso que involucra al pastor evangélico, que ha sido señalado con las iniciales H.H.S.C., de 51 años de edad, líder religioso de la Iglesia evangélica «Hijos del Dios Vivo».

«Se solicitó por parte del Ministerio Público la prisión preventiva del imputado, atendido que efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad y porque particularmente existen antecedentes, hasta este momento, de otras víctimas que habrían sido objeto de hecho similares por parte del mismo imputado y dentro del mismo contexto», explicó el fiscal Matías Manzano al medio El Divisadero.

El persecutor, añadió al medio de la Región de Aysén: «El Juzgado de Garantía accedió a la petición, decretó la prisión preventiva del imputado y se otorgó un plazo de investigación de 60 días, a fin de afinar las diligencias que se encuentran pendientes, las cuales se encuentran a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones»,

Asoman otros casos

Un reportaje de El Divisadero permitió arrojar con una serie de otros casos que involucran al pastor. Otra de sus víctimas asegura haber tenido 13 años al momento de los hechos, cuando vivía en Coyhaique. Sin embargo, tampoco era la primera víctima. Entre los testimonios que ella misma ha recopilado, está el de una mujer que también sufrió abusos similares durante su niñez. “En total, contabiliza a unas doce víctimas distintas a lo largo de los años”, destaca el medio.

«Yo pasé casi toda mi infancia en hogares y cuando llegué a vivir con mi hermana mayor fue que me sucedió todo lo que me pasó con este hombre. Se aprovechó de mi vulnerabilidad a esa edad. Yo asistía a esa iglesia con mi hermana mayor (…) Yo era devota a Dios, a mi religión, me crié en ese ambiente», recuerda sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos hoy denunciados formalmente.

«Hay seis hechos que yo recuerdo con claridad» que ocurrieron durante varios meses. «Yo me iba a bautizar en ese tiempo. En la iglesia se hacía un discipulado y el que nos enseñaba era el pastor H.S. El primer hecho fue ahí», indica.

«Para una niña es muy difícil hablar, más si no tienes todo el apoyo de tu familia. No es la culpa de las niñas que este hombre intentó abusar. Me han dicho muchas víctimas lo que este hombre les hizo. Este hombre me violó, abusó de mí, me manipuló, hizo muchas cosas conmigo. Lo único que quiero es que este hombre pague», recalca.

Hoy, al saber que este abusador está en prisión preventiva, la joven víctima señala su deseo de «decirle en su cara a ese hombre si acuerda de la última vez que nos vimos. Yo le dije que iba a hacer su vida miserable, pero multiplicado por el número de víctimas que dejó. Sé de doce personas que pasaron con él cosas horribles».

El Divisadero resalta en su reportaje: “estamos hablando de un depredador sexual, habituado a abusar de niñas valiéndose de su posición de liderazgo en la iglesia evangélica, desde donde se aprovechaba de niñas y adolescentes valiéndose de amenazas y de supuestas consecuencias divinas de no hacer lo que él les pedía”.

