Patricio Fuentes presenta su ‘Posforma’ de la cueca: Una nueva expresión sonora de la tradición chilena

Patricio Fuentes y su Posforma de la Cueca

El pianista y compositor, Patricio Fuentes, viene a recrear la escena musical chilena ligada a la identidad. A partir del concepto POSFORMA, título de su nuevo disco, abre camino a nuevas expresiones sonoras desde la tradición, específicamente la cueca, “en Chile no hay una instancia sonora improvisativa que sea identitaria y en la que podamos ‘descargarnos’ haciendo solos, por ejemplo. Entonces, acudimos a géneros extranjeros como el jazz y el blues, que sí han logrado sublimar la improvisación a partir de una cantidad de compases y un ‘head’ o cabeza. Mi idea, básicamente, es instalar un momento improvisativo a partir de la raíz, y en nuestro caso la estructura simétrica, la matriz, sería la cueca. Por lo tanto, tomo este esqueleto, la expreso generando un “head” y a partir de ahí emergen los solos”, señala.

Fuentes Inicia sus estudios de Composición y Arreglos en la Escuela de la SCD, el año 1996, un par de generaciones posteriores a las de Magdalena Matthey y Elizabeth Morris. Ahí conoció a su maestro Pedro Mesías con quien estudió ocho años Orquestación y Piano Clásico. Aprendió a tocar cueca antes de aprender música, “fue mi primera música empírica, intuitiva… me impresionaban los pianos de Los Chileneros; Emilio Olivares, Rubén Gaete, Rafael Traslaviña, Raúl Lizama”, declara. Su amor por folclor desde niño lo lleva a definirse como músico popular, “Pedro Mesías me dijo que tenía que estudiar música clásica primero, para luego desarrollarme plenamente en la música popular; él me llevó por el camino de la escuela clásico-romántica y luego por la música de orquesta, de festivales”, prosigue.

En términos simples, “Posforma” consiste en tomar una estructura simétrica, una matriz identitaria de determinada región, basarse en ella, expresarla de una manera armónico-rítmica lo más rica posible y sobre ella hacer solos, improvisar. Esta suerte de innovación cuenta con antecedentes en la Argentina de los años ’70. Podríamos decir que Eduardo Lagos, Manolo Juárez, Carlos García y hasta el mismo Piazzolla, habrían hecho “Posforma” de la chacarera, de la zamba, del gato, entre otros estilos musicales.

Los dos discos de Fuentes que anteceden a “Posforma” y completan esta trilogía conceptual, nacen a partir de la constatación de una carencia de sonoridades identitarias que el músico atribuye “a una falta de compromiso social, con lo propiamente nuestro… cuando aprendí a tocar cueca, esta era vilipendiada, se le consideraba música de baja categoría, luego se puso de moda y ahora es valorada por su popularidad”.

Su primer disco, “Revolución Chilenera” (2016), es en resumen una mirada de la música vernácula a partir de la academia, con arreglos musicales acabados y trasladada a un universo sonoro más universal, sacándolo de lo criollo, con la ambición de ser accesible a músicos de otros géneros. El segundo, “La Debacle”, se inspiró de cierta forma en el movimiento social del año 2019. En este trabajo, señala Fuentes, “el concepto ‘Posforma’ estaba más claro; aquí tomo la estructura simétrica de la cueca -48 compases-, como un cuerpo musical de principio a fin, y sobre esa base improviso”.

El trabajo y obras de Patricio Fuentes es ampliamente reconocido por sus pares, entre ellos, Marcelo Coulon: “Me llegaban hartos rumores de este músico fantástico. Conocía todas ‘sus gracias’ de boca de otros músicos que me contaban acerca de él, pero gracias a David Azán que lo invitó a participar del lanzamiento de nuestro disco ‘Donde nace la luz’ (Dúo Coulon-Azán), pude constatar su enorme talento y profesionalismo, su concepción de la música, su ser parte de un proyecto musical impactante. Creo, asimismo, que es un músico de una sensibilidad extraordinaria y sin duda un ser humano increíble. Me impactó su vocación, su dedicación, su entrega al servicio de la música”.

Asimismo, la cantante y compositora, Carmen Prieto, con quien trabaja hace ya dos años, se refiere él como, “un pianista de excepción, cuya versatilidad y amplio registro van de la mano con su gran sensibilidad artística y humana. Tiene todos los dones para desempeñarse como el gran músico, creador, compositor y arreglador que es. Encontrarme con él y comenzar un camino musical fue un regalo muy preciado, pues recibo de él no sólo un gran acompañamiento instrumental, también una complicidad, un respaldo, un fiato, un conocimiento, un oído que sabe escuchar; como debe ser un gran músico”.

La entrega de los dos primeros temas del disco ‘Posforma” se realizará el sábado 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a través de una transmisión por la página Facebook y Canal YouTube de Patricio Fuentes Sepúlveda. Dicha instancia que contará con la participación del destacado periodista e investigador Manuel Vilches. El álbum completo se liberará en transmisiones consecutivas en los siguientes meses del año, y el lanzamiento oficial se proyecta para diciembre en un espacio aún por definir.

Datos generales del disco Posforma

Creación, Dirección General y Piano:

Patricio Fuentes Sepúlveda

Integrantes:

Piano: Patricio Fuentes

Batería: Felipe Candia

Saxofón: Isaías Zamorano

Guitarra eléctrica: Guillermo Jiménez

Bajo: Vicente Fabres

Bandoneón: Felipe Chávez

Músicos invitados:

Percusión: Dámaso Pinto

Voces:

Nelson Cáceres y Francisco Hermosilla

Grabación y mezcla:

Daniel Lizana

Masterización:

Franco Maestri

Arte carátula: Gabo Elías Ibarra

Grabado en estudio propio: “Espacio Posforma”

