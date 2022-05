«Patriota» publica alarmante video en TikTok en el que amenaza a un niño con «violarlo, matarlo y mazacrarlo», alegando que es «comunista»

Un sujeto identificado como Leoncio Fuente publicó este jueves un video en su cuenta en TikTok, cuyo usuario es @leonciofuente, donde amenazó de muerte y violación a un niño al que aludió e insultó por supuestamente ser “comunista”.

El hombre que se identifica como “Chago”, señala en el material audiovisual que sus amenazas responden a un video en donde un niño habría criticado a “los patriotas y a la gente educada que quiere defender Chile”.

«Le habla el Chago. Anoche me metí a TikTok y vi a un cabro chico con un gorro que tenía signos de marihuana y parándole el carro a los patriotas y a la gente educada que quiere defender Chile”, comienza el video de Tiktok, que fue grabado dentro de un vehículo.

“Quiero mandarle un mensaje a ese cabrito chico: Yo ando recorriendo todo el país, y yo no le tengo na’ miedo a los comunistas culiaos, si ellos se fueron en patotas, anda peleando en patotas, yo doy cara sola a todos los culiaos. Donde te pille mocoso conchetumare te voy a matar, te voy a masacrar, te voy a violar culiao. Más encima voy a grabar un video y se lo voy a mandar a todos mis compadres patriotas para que sepan que así se trata a los maricones cabros chicos que leen libros y andan hablando de la guas que leen escritas por los propios comunistas y que no vivieron para el 73. Guacho, concha de tu madre, no te has destetao, no has salido del cascaron, recién te estás metiendo en político y le estás parando el carro a gente que sabe», continúo el tiktoker.

«Si no hubiera gente de plata en este país, si no hubiera gente rica, no tendríai tú trabajo o no tendría nadie pega”.

El patriota chago

Va a buscar a un cabro chico y en sus palabras promete:

“Le va pegarle

Lo a masacrarlo

Y lo va violarlo”



Hará un video y se lo mandará a sus amigos patriotas.



Háganlo famoso. pic.twitter.com/e7VxHA8Gmx — AGatonegroA (@GatonegroA) May 5, 2022

El video fue divulgado en redes sociales, y algunos usuarios en Twitter lo denunciaron con las autoridades.

Otros usuarios, por su parte, manifestaron su descontento de manera irónica.

Cuando lo vean pidiendo disculpas y que el no fue. Cuando se le quiebre la voz y llore suban el video también ya?

Esta con el poto a dos manos en estos momentos — La Ró 🦙 (@juguitodeodio1) May 5, 2022

le tiene miedo a un menor de edad que lee. ahí está la representado el rechazo. por eso le decimos de broma "retrazo" (hay que ser obvio para que no vean comunismo en mi comentario) — Néstor (@NestorNelo) May 5, 2022

A raíz de las denuncias, la Defensoría de la Niñez, informó que los antecedentes del caso fueron derivados a la Unidad de Protección de Derechos del organismo, con el objetivo de que “se evalúen las acciones correspondientes, según nuestras facultades legales”.