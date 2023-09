Pedro Pool, peligro público: Amenazó con fusilar a Evelyn Matthei y Sebastián Piñera

Pedro Pool Vargas (62) arremetió nuevamente a través de su canal de Youtube. El dueño de una famosa cadena de supermercados que lleva su apellido, apuntó sus dardos contra Evelyn Matthei y la idea de un tercer proceso constitucional si en diciembre se rechaza el actual.

“Detrás de esto no sólo está la izquierda, está la derecha traidora, globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. ¡Traidores! El día que yo sea Presidente de la República, no te la vas a llevar pela’. Traidores con Chile, ¡los vamos a fusilar, es lo que se merecen, carajos!”.

Dentro del amplio prontuario de Pool, que va desde violencia intrafamiliar hasta robo de agua, esta no es la primera vez que amenaza con fusilar a alguien por Youtube. Los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa, presentaron una querella criminal en 2022 por amenazas de muerte en contra de Pool, luego de que este dijera “Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar”.

Su canal en Youtube cuenta con más de 20mil suscriptores y en varios videos hace apologías al dictador Augusto Pinochet, además deja de manifiesto su anhelo de convertirse en presidente de la República en 2026. Incluso, en Facebook existe un grupo llamado “Pedro Pool Presidente 2026”. Para el 11 de septiembre, durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, se le ve en un video en la plaza de armas de Osorno con algunos simpatizantes de la dictadura celebrando “la liberación de Chile”.

Además, es muy cercano a José Antonio Kast, quien reconoció públicamente la labor del osornino «Gracias por lo que hacen, porque ustedes hablan las cosas por su nombre, van directo al grano, le ponen una lupa a todas las situaciones que hay en el país, y eso se valora y se respeta».

A través de su cuenta en Twitter (X) la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y posiblemente la principal candidata de Chile Vamos para competir por la presidencia tras finalizar el período de Gabriel Boric, compartió una foto de Pool asegurando que por tratarse de “una amenaza, amerita estudiar acciones legales”.