Pekín señala a Washington de militarizar el mar del Sur de China

El Ejército Popular de Liberación (EPL) acusó a Estados Unidos de militarizar el mar del Sur de China tras la aparición de un buque de guerra estadounidense cerca del archipiélago Spratly (Nansha, en chino), reclamado por Pekín.

«El 29 de noviembre, el crucero lanzamisiles USS Chancelosville realizó una incursión ilegal en las aguas territoriales de Nansha sin el consentimiento del Gobierno chino», denunció Tian Junli, portavoz del Comando del Teatro Meridional del EPL.

En una declaración publicada en WeChat, el portavoz calificó la incursión como «grave violación de la soberanía y la seguridad de China» y «otra prueba irrefutable de que EEUU busca el dominio de la navegación y la militarización del mar de la China Meridional». Para Tian, EEUU se ha convertido en «una fuente de amenazas» en la región. Según el portavoz, buques de la Armada china avisaron al crucero estadounidense de que debe abandonar la zona y lo escoltaron fuera.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de «la línea de nueve puntos» en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce el dictamen de La Haya.

Fuente putnik

Te puede interesar