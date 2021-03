Película ‘La mirada incendiada’ es cuestionada por la familia de Rodrigo Rojas, y piden al menos verla antes del estreno, por respeto

Por Daisy Alcaíno, para El Ciudadano

En diálogo con El Ciudadano, la abogada de la familia, Karinna Fernandez nos relata el ingrato y doloroso momento que ha tenido que atravesar Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, al enterarse por redes sociales que la película “La mirada incendiada” sería difundida sin la autorización de la familia.

La historia de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, es probablemente uno de los casos más terribles registrado en la dictadura chilena. Pero aunque los años pasen, y los recuerdos quemen, su madre Verónica y su hijo Pablo, siguen luchando para que el atroz crimen no quede en el olvido.

Verónica de Negri es una protagonista de la llamada “transición a la democracia chilena”, su valentía y dolor recorrió tribunales nacionales e internacionales, sin encontrar aún la plena justicia para su hijo Rodrigo. Una madre que junto a su familia han sabido lo que es el exilio y la tortura en carne propia.

“Ellos no fueron consultados, ni contactados durante los años de trabajo de la película, la familia no tuvo acceso ni al guión, ni a la investigación, por lo cual se sienten absolutamente excluidos. Obviar el rol de Verónica, como una figura femenina poderosa, como una madre que ha luchado por que esto no quede en el olvido, es lamentable…” indica su abogada Karinna Fernández.

En tanto Verónica emitió sus descargos contra la producción y su directora:

“Todo esto lo tiraron en el contexto del cumpleaños de Rodrigo y en el día internacional de la mujer, con abuso mayor de una mujer a otra mujer, ¿donde les queda el feminismo si no sabemos respetar en varias áreas?, esa es una pregunta vital, no basta con marchar y gritar, hay que empezar por respetar, porque además, cuando se pasa a llevar la historia de un hijo se le está faltando el respeto a la madre.”

La abogada Karina Fernández, quien representa a Verónica y además defiende a otras víctimas de DDHH , indica:

“Esto ha sido una revictimización muy fuerte para la familia, por la magnitud de la violación a los DDHH que han sufrido ellos, lo justo habría sido consultarles, hay que recordar que Verónica es sobreviviente de torturas y toda su familia han sido víctimas del exilio, además, la historia de Rodrigo que los marca a todos y particularmente a ella como madre, provoca que estas situaciones generen un gran sufrimiento en ellos”.

Verónica se enteró a través de redes sociales, que la película sobre la historia de su hijo sería emitida en los cines nacionales y denunció a través de un comentario de Facebook su indignación: “Me duele que le sigan haciendo propaganda gratuita en una película que le ha faltado el respeto a la familia, nuestros entornos, la verdad, la memoria y se haga pornografia del dolor, sigo pidiendo que me manden la película para poder hacer mi reacción oficial al respecto”.

Al respecto su abogada denuncia:

“Yo he manifestado que me parece profundamente doloroso, e injusto que ella y Pablo tuvieran que enterarse de la película como lo hicimos nosotros, desde mi perspectiva como defensora de Derechos Humanos, en estos casos de la dictadura y sobre todo con el caso de Rodrigo, deberían haber sido extremadamente cuidadosos e incluir la visión de los familiares”, indica.

“Hemos solicitado al abogado de la directora Tatiana Gaviola, que Verónica tenga acceso a la película antes de su estreno para que por lo menos pueda ver el producto y opinar al respecto, ya que ella no fue oída ni consultada en ninguna de las etapas de esta película, ella quiere ver el contenido para poder opinar, porque no ha podido verlo… ”.

Afiche promocional de la película “La mirada incendiada”

“Esto efectivamente les está generando un daño a la familia y estamos evaluando qué acciones llevar adelante, para nosotros lo central es proteger los intereses de Veronica y la integridad de ella y su familia” concluye la abogada.

El día 2 de julio de 1986 Rodrigo, junto a Carmen Gloria Quintana, son quemados vivos por un grupo de militares y posteriormente abandonados en un sitio eriazo en la comuna de Quilicura. Rodrigo falleció el día 6 de julio debido a la gravedad de sus quemaduras, mientras que Carmen Gloria logró sobrevivir.

Rodrigo partió al exilio en 1976 a la edad de 9 años, pensando que iría de vacaciones a Canadá a la casa de su abuela, al poco tiempo, su madre, Verónica de Negri, fue detenida con otros miembros del Partido Comunista, reuniéndose con su hijo un año después. Cuando por fin recobró la libertad emigró con toda su familia y se radicaron en EEUU.

Su madre Verónica ha participado activamente en las acciones de visibilización cultural donde se exhiben las obras de su hijo o en las actividades de homenaje, por la cual no haber sido incluida en la película es algo que le provocó una gran angustia. A la fecha la productora y su directora no han emitido declaraciones al respecto.