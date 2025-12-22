Buses Vule: Las peligrosas maniobras de los choferes del transporte público

La empresa instruyó a un conductor ser más cuidadoso y confirmó que se intensificarán las capacitaciones sobre seguridad.

El 27 de noviembre, a mediodía, un bus RED protagonizó un incidente de riesgo a lo largo de su trayecto entre las comunas de La Pintana y El Bosque. Según la denuncia, el conductor de la micro G28 circulaba a exceso de velocidad y provocó un accidente que reventó el vidrio trasero que puso en riesgo la integridad de quienes viajaban a bordo.

Este hecho coincidió con una jornada crítica para la seguridad vial en el sector, marcada por el fatal atropello de un adolescente de 16 años en la comuna de La Granja. El conductor del mismo sistema RED fue detenido tras dar positivo en consumo de cocaína, luego de haber ignorado su luz roja y darse a la fuga sin prestar auxilio a la víctima.

En respuesta a las denuncias por este nuevo manejo imprudente, la empresa Buses Vule S.A. informó que el trabajador fue identificado y amonestado. Según la compañía, se le exigió que “extreme al máximo sus cuidados en la atención a nuestros usuarios y su debido comportamiento, manejo prudente, transeúntes y vehículos particulares”, sin mayor sanción o información sobre el resultado del test de drogas.

La firma transportista detalló que la infracción fue incorporada formalmente a la hoja de vida del conductor y que el caso fue derivado al terminal correspondiente. Asimismo, aseguraron que se reforzará la instrucción del personal sobre la normativa del Ministerio de Transportes, dejando establecido que el incumplimiento de estas obligaría a la empresa a “evaluar la permanencia del conductor en la misma”.

Pese a las medidas administrativas, los usuarios manifiestan su preocupación por la recurrencia de estas conductas al volante de vehículos de alto tonelaje. La empresa señaló que los reclamos recibidos son fundamentales para la evaluación mensual que realizan a sus operarios, la cual define el seguimiento de su comportamiento y la aplicación de sanciones cuando corresponda.

Finalmente, Buses Vule S.A. ofreció disculpas por el “hecho lamentable” y reiteró su compromiso con la mejora de la calidad del servicio.