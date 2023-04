Periodista Carla Zunino pone en su lugar a Rodolfo Carter tras protagonizar nuevo altercado (Video)

Durante su participación en el canal TVN, el acalde de La Florida, Rodolfo Carter, protagonizó un nuevo altercado al molestarse y negarse a responder preguntas por parte de los periodistas que lo entrevistaban respecto a la denuncia de la concejala PC de su comuna respecto al abandono de deberes y sobre sus aspiraciones presidenciales.

La comunicadora social Carla Zunino lo invita a contestar sobre las acusaciones en redes sociales y de la propia concejala de La Florida, a lo que Carter -evidentemente enojado- esquiva el tema, interrumpe a la periodista y en tono irónico le dice: “no, por supuesto Carla, si usted está en el canal del Gobierno, jamás pensaría en una línea editorial del gobierno de Boric”.

Zunino le aclara que estas preguntas “tienen que ver como usted figura en las encuestas en la carrera presidencial, no es casualidad y esto no me lo ha instruido el Gobierno, se lo pregunto yo”, pero el edil continúa renuente y le pide que le diga “al editor que haga bien las preguntas”.

Posteriormente, Gustavo Huerta toma la palabra y le manifiesta a Carter que “se siente muy atacado, sus respuestas de ataque a la prensa, no hemos tenido ni siquiera sugerencia del equipo editorial, que usted no pueda responder preguntas de la ciudadanía, no estamos para hacer relaciones públicas, a veces las preguntas incomodan a los entrevistados”.

Finalmente, Zunino en virtud del tiempo despide al alcalde y antes de terminar precisa: “Ya alcalde bueno, ojalá no subestime en que somos seres pensantes en que podemos decidir lo que preguntamos, a mí nadie me pautea y estoy haciendo mi trabajo, así como usted el suyo”, reseña Publimetro.