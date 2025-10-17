Periodista de El Ciudadano, Fernando Lasalvia, es expulsado de la sede de Republicanos

“Nadie se Salvia”: Periodista de El Ciudadano es expulsado de la sede de Kast en el estreno de su programa

Con la motivación de volver a las andadas electorales, el periodista de El Ciudadano, Fernando Lasalvia, está pronto a estrenar su nuevo programa “Nadie se Salvia” y que el propio comunicador relata: “Estábamos en esta nueva sección que estoy empezando en El Ciudadano, que estoy muy feliz con esta sección, volver a hacer notas para las elecciones que se llama ‘Nadie se Salvia’”, relata el propio comunicador, dando inicio a una temporada que promete seguir de cerca el pulso de la campaña.

El primer capítulo se centró en el inicio de la franja electoral, incluyendo una visita a la sede del Partido Republicano. Al llegar, el equipo encontró un escenario revelador: “estaba todo abierto, vimos, habían como mesitas de cóctel, toda la cosa”. La ambientación, con “mesitas con mantel blanco, muchas cosas así que estaban… Quizás esperando al propio Kast”, lo que indicaba la preparación de un evento y que contrasta con la bienvenida que recibieron.

La situación dio un vuelco inesperado cuando el equipo comenzó su labor. “De a poco mientras le hacíamos pregunta a la gente y todo eso, nos echaron, nos dijeron que no, que no iba a haber nada y claramente había algo”. La paradoja no pasó desapercibida para el reportero, quien destacó que “la sede del Partido Republicano estaba abierta completamente para que entrara cualquier persona, pero una vez que entramos nosotros, llegaron y la cerraron, cerraron el portón y nos echaron, nos echaron directamente”.

Agrega el periodista: “De hecho llegó la encargada de prensa a sacarnos, un par de hombres rubios, delgados, unos mini Kast como que llegaron a sacarnos también”. El periodista, resume la experiencia diciendo: “Ahí vimos esa experiencia, empezar con esta experiencia fue bastante curioso”.

Entre los planes frustrados del equipo, se encontraba una inusual propuesta para el candidato en su particular estilo. “Una de las ideas que le queríamos decir era darle… le íbamos a proponer un slogan de campaña nuevo porque nuestra idea era quizás tener un pituto allá con Kast, algo así porque teníamos un par de buenas frases que podíamos ofrecerles”. Pese al rechazo, el reportero confía en que el público “por lo menos yo creo que las van a ver en la nota completa que va a aparecer en El Ciudadano que es el primer ‘Nadie se Salvia’ de esta temporada eleccionaria”.

En un momento de ironía y reflexión dentro del propio recinto, el periodista captó la singularidad del hecho. “Ya estoy adentro del Partido Republicano en las oficinas, digo ‘**** esto debe ser lo más lejos que ha llegado El Ciudadano dentro del Partido Republicano… No es que lo diga con orgullo en todo caso… pero… debo ser la persona de El Ciudadano que más, más lejos ha llegado dentro de las oficinas del Partido Republicano”.

Esta anécdota, junto con las imágenes del reporteo en el barrio de Las Condes, son parte del primer y revelador capítulo de una temporada de cara a las elecciones 2025.