Kast a la sombra de Bukele: Gira suspendida mientras la prensa salvadoreña denuncia persecución

El periodismo independiente debió huir del país tras revelar pactos secretos entre el gobierno y criminales.

Kast a la sombra de Bukele: Gira suspendida mientras la prensa salvadoreña denuncia persecución
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

El periodismo independiente debió huir del país tras revelar pactos secretos entre el gobierno y criminales.

La cancelación del vuelo de José Antonio Kast este lunes 26 de enero, debido a las condiciones climáticas, frenó momentáneamente un viaje que despierta interés por el respaldo implícito a un régimen acusado de tortura. La delegación chilena busca aterrizar en El Salvador, aún cuando hay órdenes de arresto desde 2025 contra periodistas de El Faro, quienes revelaron que el éxito de Bukele se fundó en negociaciones ocultas con las maras.

Desde el exilio, el periodista salvadoreño Óscar Martínez lanzó una dura advertencia a los chilenos que ven con buenos ojos este modelo de seguridad: “Al igual que Pinochet, los dictadores siempre son populares al inicio”. Para él, el interés de Kast por la megacárcel CECOT es una «trampa» que ignora el costo humano de un sistema donde miles de inocentes han sido encarcelados sin juicio ni pruebas.

La crisis de derechos humanos en el país centroamericano se agudizó con el uso de software de espionaje y amenazas directas contra la prensa que cuestiona al mandatario. Nelson Rauda, editor del mismo medio, denunció que la realidad salvadoreña hoy es una dictadura familiar donde no existe la ley, y que “la gente puede sentir más seguridad, sí, pero a cambio de la pérdida de sus derechos y su libertad”.

El equipo del próximo gobierno de José Kast busca replicar la receta de «mano dura», ignorando los informes sobre muertes en prisión y el desmantelamiento de la democracia. Ante esto, las agrupaciones feministas y de derechos humanos en Centroamérica califican como un «futuro tenebroso» el avance de estos liderazgos de ultraderecha, los que ven en la represión la única salida a los problemas sociales.

Pese a las pruebas de espionaje estatal y persecución política, la insistencia del republicano en reunirse con Bukele marca sus prioridades en el escenario internacional. Mientras se define una nueva fecha para el viaje, queda en evidencia que el nuevo gobierno chileno está dispuesto a validar a un mandatario que, según Martínez, “les está vendiendo baratijas” publicitarias para esconder un régimen de terror.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Ivette Barrios

Censura lingüística en aula: Bukele prohíbe el “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas públicas

Hace 4 meses
Ivette Barrios

José Antonio Kast y el plan oculto de la derecha chilena

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Classroom Language Crackdown: Bukele Bans 'Inclusive Language' Across All Public Schools

Hace 4 meses
Ivette Barrios

"No dijimos de expulsar 300.000 inmigrantes": Las primeras contradicciones de José Kast desde Argentina

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Insólito: Cuentas trolls por Kast culpan a periodistas por debacle de su candidato en debates con Jeannette Jara

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Periodista de El Ciudadano, Fernando Lasalvia, es expulsado de la sede de Republicanos

Hace 3 meses
Ivette Barrios

5 periodistas, cara a cara y con preguntas cruzadas: el formato del último debate Jara–Kast

Hace 2 meses
Ivette Barrios

La jefa de prensa de Kast que cobra del Estado: $1,5 millones para “asesorar” a una diputada mientras dirige la campaña presidencial

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Los Kast nazis: Archivos desclasificados sobre la huella histórica que han dejado en la ultraderecha chilena

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano