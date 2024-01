Personas trabajadoras de cuidado no remunerado acusan invisibilización por el “Cuestionario Censal 2024”

Hace una semana, las personas que realizan cuidados no remunerados acusaron a través de un comunicado haber sido invisibilizadas por el "Cuestionario Censal 2024", lanzado el 02 de enero por el INE, en donde mencionan que no se aborda la temática del trabajo de cuidados no remunerados.