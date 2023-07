Perú declaró emergencia por Síndrome de Guillain-Barré: Expertos explican qué es y cómo se contrae

El doctor Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Quilín de la Universidad de Chile, asegura que se trata de una “reacción autoinmune donde las propias defensas del organismo atacan e inflaman las raíces nerviosas”. Por su parte, la viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello, Vivian Luchsinger, aclara que “el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso porque es una respuesta anormal de la respuesta inmune de una persona”.

Las autoridades de Perú declararon emergencia sanitaria nacional por 90 días debido al aumento inusual de casos del Síndrome Guillain-Barré, los que se duplicaron en el mes de junio. Pero ¿qué es esta enfermedad? De acuerdo con el doctor Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Quilín de la Universidad de Chile, esta es “una enfermedad autoinmune que afecta las raíces nerviosas que emergen desde la columna vertebral”.

En esta línea, explica el especialista, consiste en una “reacción autoinmune donde las propias defensas del organismo atacan e inflaman las raíces nerviosas. Eso genera daño en ellas, que se manifiesta por pérdida de movilidad ascendente, desde las extremidades inferiores a las superiores, en un lapso de uno a tres días, en los casos clásicos”.

“Como se trata de una enfermedad autoinmune, son anticuerpos que el organismo genera contra algún microorganismo patógeno (virus o bacterias). Dichos anticuerpos atacan las raíces de los nervios en la columna y generan el cuadro en días. Los síntomas aparecen algunos días después de presentar los síntomas de la infección que generó la respuesta autoinmune y, generalmente, son infecciones respiratorias o gastrointestinales”, detalla el neurólogo de la U. de Chile.

Vivian Luchsinger, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, complementa además que es “un compromiso de los nervios simétrico, que lo diferencia de otro tipo de parálisis como la poliomielitis. Y, al comprometer los nervios, la persona pierde la sensibilidad y pierde la fuerza muscular y puede llegar a constituir una parálisis, es decir, incapacidad del movimiento. Lo característico es que es simétrico, es decir, ambas piernas, y es ascendente y puede llegar a comprometer la musculatura respiratoria y producir, por lo tanto, una parálisis respiratoria, situación en que la persona no es capaz de respirar por si sola y requiere que se conecte a ventilación mecánica”.

Foto: pixabay/referencial.

¿Cómo se contagian los pacientes?

El neurólogo Pablo Salinas enfatiza que este síndrome es una enfermedad autoinmune, donde los anticuerpos del organismo reaccionan contra algún microorganismo patógeno (virus o bacterias) y sus síntomas aparecen algunos días después de presentar síntomas de alguna infección respiratoria o gastrointestinal.

Por lo mismo, sobre la posibilidad de que exista algún peligro para los turistas chilenos que visitan Perú, el especialista afirma que “mientras las personas se cuiden de evitar cualquier infección respiratoria o gastrointestinal, no hay problemas. Lo particular de esta situación en Perú es que haya mayores personas afectadas de lo habitual. Mientras no haya una comprobación, que es por alguna cepa especifica de los patógenos conocidos que pueden generar la respuesta autoinmune, las precauciones generales son evitar cualquier infección respiratoria o gastrointestinal”, consignó una nota de prensa.

La viróloga Vivian Luchsinger, en tanto, aclara que “el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso porque es una respuesta anormal del sistema inmune de una persona, desencadenado por distintos agentes como infecciones. La infección que desencadenó esta respuesta inmune alterada es la contagiosa, pero el síndrome Guillain-Barré, como tal, no».

