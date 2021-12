Pesar por la muerte de Desmond Tutu: Premio Nobel de la paz y reconocido activista por la igualdad

«Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor», era una de sus frases célebres que lo caracterizaba.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, se sumó al pesar internacional por lsu muerte, señalando en rrss: “Tutu era clérigo de la iglesia anglicana y esta condición no lo sumó al silencio institucional que suele acompañar a los jerarcas religiosos; antes bien, alzó su voz siempre que le fue posible para lanzar sentencias cómo esta: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante tiene su pata en la cola de un ratón y dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad». Su activismo fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz”.

Agregó: “Descanse en paz y desde aquí, mi corazón lleno de gratitud a un libertador inteligente y perseverante, un maestro lleno de amor a su prójimo”.

El Dalai Lama, con quien tenía mucha cercanía, publicó: «»Con su fallecimiento hemos perdido a un gran hombre que vivió una vida verdaderamente significativa. Se dedicó al servicio de los demás, especialmente de los menos afortunados. Estoy convencido de que el mejor homenaje que podemos rendirle para mantener vivo su espíritu es hacer lo que él hizo y buscar siempre la manera de ser nosotros también de ayuda a los demás».

¿Quién fue Desmond Mpilo Tutu?

Desmond Mpilo Tutu , fue un clérigo y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra el apartheid. Tutu fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y luego primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Fue laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1984.

Se le adjudica la acuñación del calificativo nación arcoiris para describir metafóricamente a la Sudáfrica posterior al apartheid (en 1994 con el triunfo del Congreso Nacional Africano). La expresión se ha incorporado desde entonces para describir la diversidad étnica de Sudáfrica.

Tutu abogó constantemente por la reconciliación entre todos los grupos implicados en el apartheid en Sudáfrica, denunció constantemente al gobierno blanco minoritario por su política racista contra la mayoría de la población negra y condenó a los grupos antiapartheid que efectuaban o propiciaban actuaciones violentas y terroristas, como el Congreso Nacional Africano y diversos grupos de extrema izquierda. Junto con Steve Biko, Tutu llamó a la población a la desobediencia civil.

El 15 de octubre de 1984 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz «por su constante lucha contra el apartheid», siendo a su voz una importante voz de Nelson Mandela mientras este se encontraba encarcelado.

El 7 de septiembre de 1986 fue ordenado Arzobispo de la Iglesia de la Provincia de África Meridional, siendo nuevamente el primer hombre sudafricano de tez oscura en conseguirlo. Ocupó su cargo de Arzobispo de Ciudad del Cabo entre aquel año y 1996. Tras el fin oficial de la política de apartheid con las elecciones democráticas de 1994, Tutu fue nombrado director de la Comisión para la verdad y la reconciliación (Sudáfrica) creada por el recién electo Presidente de Sudáfrica Nelson Mandela. Dicha comisión denunció las atrocidades y es tomada como ejemplo en todo el mundo.

Tutu se convirtió en una figura clave en la historia de Sudáfrica, comparable al también ganador del Nobel Nelson Mandela. Mandela fue encarcelado durante el régimen de segregación y se convirtió en el primer presidente negro del país. Ambos compartían un compromiso de construir una Sudáfrica mejor y más igualitaria.

Se retiró en 1996 de su trabajo en la iglesia y en 1997 le diagnosticaron un cáncer de próstata. El 22 de julio de 2010 Desmond Tutu anunció que se retiraba de la vida pública.​ Dimitió de sus cargos como Rector de la Universidad del Cabo Occidental y como representante en el comité consultivo de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio. Sus últimas apariciones, fueron durante la Inauguración de la XIX Copa FIFA del Mundo Sudáfrica 2010 y la gala de entrega del Balón de Oro 2010.

Desde entonces se dedicaba a luchar contra la epidemia del VIH. Formaba parte de las 18 personalidades mundiales que dan apoyo a la Alianza de Civilizaciones. Era miembro del Comité de Honor de la Coordinación internacional para el Decenio de la no violencia y de la paz. Era también presidente del grupo The Elders y trabaja en el Desmond Tutu Peace Centre.​

Tutu tiene un amplio reconocimiento por sus campañas a nivel internacional por los derechos humanos, entre ellos, por los derechos LGTB y el matrimonio homosexual. “Yo no veneraría a un dios que es homófobo, y eso es lo que creo profundamente sobre esto”, dijo en 2013 para presentar una campaña en defensa de los derechos LGTB en Ciudad del Cabo. “Yo me negaría a un cielo homófobo. No, yo diría ‘Lo siento, preferiría ir al otro sitio’”.

Tutu dijo estar “tan convencido de esta campaña (por los derechos LGTB) como lo estaba sobre el apartheid. Para mí, está al mismo nivel”. Era uno de los líderes religiosos más conocidos que defendía los derechos LGTB. Su postura sobre el tema le enfrentó con muchos en Sudáfrica y otros lugares del continente africano, así como en la Iglesia anglicana.

A Tutu le sobreviven su esposa, con la que estuvo casado 66 años, y sus cuatro hijos.