Pesar por la muerte de destacado profesor y dirigente mapuche, Rosamel Millamán Reinao

Hasta siempre Rosamel Millamán Reinao

Diversas instancias comunicaron la partida de Millamán en el día de hoy. Magíster de Antropología UCT señalaba: “Comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro colega y amigo Rosamel Millaman Reinao. Antropólogo, luchador contra la dictadura militar, dirigente y defensor de su pueblo”.

Antropología de la UAHC señalaba: “Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido colega antropólogo y gran luchador por los derechos del pueblo mapuche y de los pueblos originarios Rosamel Millaman Reinao “

Rosamel Millaman Reinao, mapuche, fue licenciado en antropología de la Universidad de Concepción de Chile y doctor en antropología del Graduate Center, City University of New York, CUNY. Fue profesor de antropología en la Universidad Católica de Temuco, también fue presidente de la comunidad mapuche José Jineo Ñanco (donde residía en las proximidades de Padre Las casas) y presidente del Colegio de Antropólogos de Chile.

Entre sus trabajos están investigaciones y publicaciones relacionadas al nacionalismo, el movimiento indígena, el racismo, la globalización y el medio ambiente. Participó en numerosos proyectos interdisciplinarios e internacionales sobre la realidad indígena en América del Sur y sobre las comunidades mapuche en Chile.

También fue parte de los comités editoriales de Dialectical Anthropology y la Revista Chilena de Antropología. Entre sus publicaciones se encuentran: Cultural Agency and Political Struggle in the Era of the Indio Permitido con Charles R. Hale y «Recononhecimento mapuche No Chile: Dialectica da Negacao Indigena», en Constituicoes Nacionais e Povos Indigenas, editado por Alcida Rita Ramos, Editorial UFMG, Bolo Horizonte, Brasil.

A fines de maro de este 2022, se realizó un emotivo y afectuoso homenaje a su trayectoria por parte de académicos y estudiantes en dependencias de la Biblioteca Galo Sepúlveda de Temuco.

Ver fotografía Biblioteca Galo Sepúlveda:

Rosamel Millaman también destacó por ser un activista político social en la lucha reivindicativa por los derechos del pueblo mapuche y por los derechos humanos en general.

Rosamel Millamán Reinao, fue cercano a diversas expresiones autónomas mapuche que han luchado por sus derechos.

Fue asimismo un destacado joven dirigente del histórico movimiento mapuche “AdMapu”. La Consejera Mapuche, Ana Llao ha recordado un momento histórico en la siguiente fotografía:

“Junio 1983, en plena época militar, tres dirigentes mapuche de Ad- Mapu Domingo Jineo, Rosamel Millaman (al fondo) y José Santos Millao, requeridos por la justicia Corte de Apelación de Temuco, fueron citado a declarar por las movilizaciones de esos tiempos. Seguimos recorriendo ese camino”