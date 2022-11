Pescadores de Boca Sur se toman faenas del Puente Industrial tras incumplimiento de estudio comprometido por el MOP

Los pescadores artesanales de la caleta Alto Rey de Boca Sur se tomaron, por segunda vez en tres meses, la entrada de la obra Puente Industrial en San Pedro de la Paz, tras incumplimiento de un estudio de evaluación prometido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La instancia había prometido que evaluaría el impacto de las faenas, en un máximo de 15 días, no obstante; no se ha cumplido.

Entrevistado por Resumen, Jonathan Vega, presidente del sindicato de pescadores sanpedrinos enfatizó en que, «los resultados iban a estar supuestamente en 15 días, pero todavía no hay respuesta, no ha llegado el estudio. Hemos tratado de juntarnos y no nos han dado ninguna solución, solo calmantes y nuestra necesidad es ahora».

Vega aseveró que no ha podido trabajar en 25 días.

De igual forma, advierte que, «el proyecto Puente Industrial hizo una especie de península con movimiento de áridos y con la lluvia del mismo invierno, toda esta arena, por el caudal del río, se fue arrastrando hacia la desembocadura, provocando embancamiento».

Ante esta situación, varios pescadores se han tenido que trasladar hacia otras localidades, debido a la destrucción.

A esto le suman importantes pérdidas económicas traducidas en la considerable baja en sus cuotas de pesca, las que se habían mantenido en decenas de toneladas al año en periodos anteriores al arribo de la Concesionaria Puente Industrial, a través islas artificiales de arena apostadas en el río Biobío, para la instalación de los primeros pilares del cuestionado proyecto vial.

Desde principios de enero, los pescadores artesanales de la caleta Alto Rey de Boca Sur vieron profundamente mermada su economía, luego de la abismante baja en sus cuotas de pesca, denuncian, por la intervención del proyecto vial.