Pescadores de Caleta Portales protestan con barricadas en distintos puntos de Valparaíso: «Preferimos morir luchando antes que morir de hambre»

Con barricadas incendiarias en distintos puntos de la ciudad amaneció Valparaíso la mañana de este miércoles, esto a raíz de las protestas de los pescadores de la Caleta Portales, quienes denuncian el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Subsecretaría de Pesca y la Gobernación Regional.

Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, apuntó directamente contra el presidente Gabriel Boric y el gobernador Rodrigo Mundaca, a quienes acusó de no haber concretado los bonos que les habían prometido.

«El Gobierno nos mintió, nos prometieron muchas cosas pero no cumplieron nada, lo mismo que el gobernador Rodrigo Mundaca, que se traspasó la pelota con la Subsecretaría de Pesca. Así como ayudan a los agricultores, ¿por qué no hacen lo mismo con los pescadores artesanales? Tenemos dolor con las autoridades, que nos han dejado abandonados, porque nos prometieron un bono y no han cumplido nada», señaló.

«Nosotros también somos chilenos. Somos una de las profesiones más antiguas que hay aquí en Chile y en todo el mundo (…) Parece que así lo entienden, porque preferimos morir luchando antes que morir de hambre, nada más», agregó.

Las barricadas provocaron la interrupción del tránsito además de una alta congestión vehicular tanto en Viña del Mar como en Valparaíso. Desde la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por su parte, informaron que durante las primeras horas de la mañana el servicio estaba funcionando solo desde Limache hasta Miramar.