Petro entrega a campesinos de Colombia la Constitución que los reconoce como sujetos de derechos (+ video)

Reconocimiento constitucional a los campesinos de Colombia como sujetos de derechos y de especial protección.

Presidente Petro en la entrega de la Constitución Política que reconoce los derechos del campesinado (video)

La modificación a la Constitución Política que reconoce a los campesinos de Colombia como sujetos de derechos y de especial protección fue aprobada por la plenaria de la Cámara. De este modo, el Gobierno Nacional logró un respaldo unánime en junio a esta iniciativa radicada desde el año 2022 y entregó a los campesinos la nueva constitución que reconoce sus derechos.

Este 5 de julio del 2023, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el presidente le hizo entrega a los campesinos de la Constitución Política que ahora los reconoce como sujetos políticos de derechos y de especial protección.

“Es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su expresión porque hay que luchar, de forma pacífica, por una reforma Agraria en Colombia”, aseguró el Jefe del Estado durante el Acto de Entrega de la Constitución Política que reconoce Derechos al Campesinado, en Bogotá.

“Si hablamos nosotros de igualdad social, que es la base de la paz, no se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa, no es tal las más desiguales del mundo, no sé. La posibilidad de la paz naufraga en medio de la desigualdad”, enfatizó

“No se puede hablar de disminuir la desigualdad social sin cambiar la tenencia de la tierra si el campesinado no tiene más tierra fértil y, por tanto, más ingresos (…) No me imagino cómo se puede volver realidad un Acuerdo Nacional si todavía estamos pensando en que el campesinado debe vivir en páramos y selvas y no en la tierra fértil”, añadió.

Para Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, esta es una victoria del campesinado colombiano. “Gracias a las organizaciones, al movimiento campesino y a la resistencia campesina que dio este resultado después de mucho trajinar y de tanto trabajar por esto. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas que hemos perdido en este camino”, dijo.

Lo que hace este proyecto de acto legislativo es modificar el artículo 64 de la Constitución Política para que reconozca explícitamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Además, en el texto que quedó finalmente aprobado, se reconoció al campesinado como sujeto político.

“Desde el primer momento del gobierno de Gustavo Petro se dijo que se le iba a reconocer al campesinado sus derechos y hoy aquí lo hemos cumplido”, añadió la ministra desde el atril en la plenaria de la Cámara.

Lo que aprobó el Congreso de la República era una deuda con el campesinado colombiano que había reclamado ese reconocimiento desde que se promulgó la Constitución del 91. Esta iniciativa corrige esa exclusión histórica y por eso su aprobación fue celebrada por representantes del movimiento campesino que acudieron al Congreso desde diferentes partes del país.

“Si no hay fuerza no se nos escucha, la fuerza pacífica de la movilización es fundamental y los invito a que demos estos pasos; toda la sociedad colombiana hacia salir definitivamente del marasmo de la violencia, y comenzar una era de paz”, puntualizó el presidente Petro en el acto de este 5 de julio.

