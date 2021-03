Piñera desecha entenderse con gobierno de Luis Arce para salida al mar de Bolivia

El canciller de Chile, Andrés Allamand, valoró la propuesta de Bolivia para un acercamiento bilateral, pero desechó cualquier entendimiento sobre el reclamo del vecino país de una salida al océano Pacífico, publicó Prensa Latina.

Allamand emitió un comunicado en el cual señaló que el Gobierno de Sebastián Piñera “valora la propuesta boliviana de retomar el acercamiento bilateral a iniciar un nuevo tipo de relacionamiento entre ambos países. Tal planteamiento coincide con lo manifestado al respecto por Chile en diversas oportunidades”.



Santiago respondió así a lo expresado este martes por el presidente de Bolivia, Luis Arce, durante el tradicional Día del Mar.



Dijo el mandatario que una solución al largo conflicto por el logro de una salida independiente al Pacífico debe ser alcanzado mediante “un diálogo sincero y mutuamente beneficioso para generar un clima de buena vecindad”.

Luis Arce señaló que ese reclamo histórico de su país se mantiene abierto y pendiente y aseguró que retomará la política establecida al respecto durante el mandato del expresidente Evo Morales. Foto: EFE.

Arce señaló que ese reclamo histórico de su país se mantiene abierto y pendiente y aseguró que retomará la política establecida al respecto durante el mandato del expresidente Evo Morales.



El comunicado de la Cancillería chilena expresa además la “convicción de que el diálogo no es sólo el camino más idóneo sino el único razonable para alcanzar fórmulas de entendimiento, integración y cooperación entre ambas naciones”.



Sin embargo, el texto desecha cualquier solución favorable a Bolivia en relación con el diferendo marítimo, al plantear que “la insistencia boliviana en el acceso soberano al mar fue definitivamente resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2018 y reitera la plena vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904”.



Puntualiza además que la Corte Internacional de Justicia “determinó que Chile no tenía obligación de negociar dicho acceso soberano al mar”.



Según las autoridades de Santiago “lo anterior no debiera ser obstáculo para que las partes aborden diversas materias de interés como el libre tránsito, el fortalecimiento del comercio bilateral y, en general, avancen iniciativas que favorezcan el intercambio político, educacional y cultural”.

