Piñera es señalado como responsable del ingreso de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua

Imagen portada: Sebastián Piñera, Iván Duque y Juan Guaidó en Cúcuta, 22 de febrero del 2019.

Desde las políticas populistas de Piñera en el marco del conflicto Colombia-Venezuela, que intensificaron la crisis migratoria en Chile, las denuncias por ingresos irregulares obtenidas por la PDI y fuentes migratorias aumentaron explosivamente y por año, son las siguientes:

2018: 6.310

2019: 8.048

2020: 16.848

2021 (hasta el 30/06): 31.910

Importante señalar que el periodo del segundo gobierno de Sebastián Piñera se inició el 11 de marzo de 2018 hasta el 11 de marzo de 2022.

Ciper Chile, publicó un reportaje a fines de mayo de este año, señalando que el 17 de marzo de 2022 los abogados José María Hurtado y Mijail Bonito, ex asesores del Ministerio del Interior y creadores de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, estrenaron su nuevo estudio jurídico: Hurtado & Bonito. La firma ofrece principalmente el servicio de asesoría a extranjeros que buscan residir en Chile o que desean regularizar su estatus migratorio bajo la nueva norma que ellos mismos crearon y defendieron durante su tramitación en el Congreso. El estudio opera en alianza con el bufete venezolano Chacón Vallecillos y Asociados.

Piñera estableció una arbitraria y forzada política de retorno a inmigrantes haitianos desde fines del 2018, a personas de trabajo. El 7 de noviembre, el gobierno del empresario inició la salida de diversos grupos. Un avión de la fuerza aérea traslado a 176 migrantes haitianos a su país natal, siendo el primero de una serie de «vuelos humanitarios» criticados por grupos de inmigrantes como «deportaciones forzadas».

Sin embargo, un 22 de febrero del 2019, el expresidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para entregar, junto a su par Iván Duque, “ayuda humanitaria” a los venezolanos y para respaldar una posible caída del Gobierno de Nicolás Maduro a manos de, en ese entonces, el autoproclamado Presidente Encargado de la nación, Juan Guaidó..

“La fe está más fuerte que nunca y no hay ninguna fuerza capaz de detener la fuerza incontenible de la libertad, de la democracia, que han expresado los venezolanos y sus amigos latinoamericanos durante los últimos meses y años”, señalaba Piñera en el acto.

“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo. No dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición y estar dispuesto a causarle tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece. Llegó el momento de decir fuerte claro que Maduro es parte del problema y no de la solución. La democracia es la solución para Venezuela”,

dijo Piñera a su arribo a Cúcuta.