Poetas del mundo se reúnen en la VI edición del Festival Internacional de Poesía – FIP Santiago 2023

La VI versión del Festival Internacional de Poesía – FIP Santiago inicia este miércoles 22 de noviembre con actividades gratuitas en diversas comunas céntricas y periféricas de la ciudad de Santiago y Valparaíso, con el slogan #PalabraDePoeta.

El Festival que se desarrollará hasta el sábado 25 de noviembre, tendrá su inicio oficial hoy las 19:00 horas, en el Goethe Institut, con una conversación sobre poesía creada por inteligencia artificial y la presentación del libro “Dron” (Pez Espiral, 2021) de Christian Anwandter.

Una de las actividades centrales de esta versión será el recital que dará el poeta francés Yvon Le Men, quizá, el mayor poeta vivo de Francia, junto al poeta de Valdivia Clemente Riedemman y la poeta de Coquimbo Ashle Ozuljevic, el jueves 23 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio de la Universidad Diego Portales (Vergara 324).

Esta versión contará, también, con la participación de la destacada poeta ítalo-argentina Marisa Martínez Pérsico y la Portorriqueña Mairym Cruz-Bernal, quienes participarán, junto a jóvenes poetas de regiones, en recitales en El Bosque y Ñuñoa.

Por otro lado, el FIP destaca la participación de la poeta Siria Lina Atfah, quien tuvo que salir exiliada de su país a causa de sus poemas vetados por el régimen de turno y quien será, prontamente, publicada por primera vez en Chile. Lina, quien vive actualmente en Alemania es uno de los mayores referentes contemporáneos en la poesía de Oriente Medio y Asia.

Además, el Festival contará con la inestimable presencia de Niall Binns, de Reino Unido, Académico de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en literatura hispanoamericana que se encuentra entre los más connotados estudiosos en la obra de Nicanor Parra. Binns es, también, poeta e hispanista de connotadísimo nivel y, junto a Javier Bello, Soledad Fariña y poetas porteños como Juan Cameron, Begoña Ugalde, Sergio Muñoz y Victoria Herreros Schenke, compartirá lo mejor de sus creaciones en la V Región.

«Hay cierta obstinación en no dejar de ser poeta en ningún estado de la vida. Y con ser poeta no me refiero a escribir poesía, sino a serlo con una actitud existencial. Quizá es por eso que hemos decidido seguir con este festival que se ha hecho conocido en otras partes del mundo en círculos de poetas y en instituciones que fomentan la cultura. En lo personal todo el esfuerzo vale la pena si logramos que las distintas cosmovisiones de los y las poetas contribuyan a generar un punto de vista crítico en la sociedad. Una sociedad que lee -especialmente poesía – es, con seguridad, menos vulnerable y manipulable», indicó dice Javier Llaxacondor, poeta y director del FIP Santiago.

«Así mismo, es muy importante que el festival se haya convertido en una plataforma de creadores y funcione como un espacio para la publicación, la promoción de obras que no siempre ganan fondos públicos o privados, ni tienen la oportunidad de viajar a otros países. Ya no sé si en este punto lo importante es celebrar la palabra, creo que más bien nos esforzarnos por devolverle cada dignidad que le haya sido arrebatada”, destacó, citado en nota de prensa.

El viernes 24 de noviembre, a las 20:00 horas se llevará a cabo el Recital de poetas & Fiesta FIP, en el Espacio Somos (Sucre 1587, Ñuñoa, para compartir lo mejor de la obra de algunos poetas chilenos y extranjeros con un concierto final de los Poetas Sónicos, grupo conformados por performers y poetas de Chile, Cuba y Uruguay. Todas las actividades son completamente gratuitas y nacen de un esfuerzo consciente por elaborar una programación con paridad de género.

Este evento ve la luz en su VI edición gracias al apoyo desinteresado de instituciones como el Instituto Francés de Chile, la Universidad Diego Portales, la DAA de Alemania, la “Cátedra de Literatura Chilena” del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y el Taller Ars Lucis; así como a un comité de poetas chilen@s, artistas y amig@s de la sociedad civil convencidos de que un evento de esta naturaleza no debe parar.

Para consultar la programación completa de FIP SANTIAGO 2023 puedes visitar www.palabradepoeta.com