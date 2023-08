Polémica en Colombia: Petro desmiente afirmaciones de su hijo sobre financiamiento irregular

Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, le aseguró a la Fiscalía de la Nación de Colombia que la campaña presidencial de 2022 de su padre recibió financiamiento irregular, aunque el mandatario lo desmintió horas después.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento celebrada este jueves 3 de agosto a pedido del Ministerio Público, el fiscal Mario Burgos dijo que «dichos dineros» con los cuales el diputado «incrementó su patrimonio económico de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial».

Petro Burgos confesó que «sí recibió altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander Lopesierra», un narcotraficante conocido como «el hombre Marlboro»; de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, así como de Óscar Camacho, «empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta».

«Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa [de entonces] para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y entre los dos poder blanquear los dineros. Otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022», reiteró.

En su lectura, el fiscal también señaló que los fondos utilizados para la campaña «al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales».

"El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder": Gustavo Petro. pic.twitter.com/Evlms33PGr — RCN Radio (@rcnradio) August 3, 2023

El fiscal ratificó que Petro Burgos piensa contribuir a la investigación. «Ha renunciado a todos los derechos y ha indicado a la Fiscalía que está dispuesto a aportar todas las evidencias relevantes que tiene en su poder», apuntó.

Además, sostuvo que el diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico piensa dimitir. «Así las cosas, el señor Nicolás Petro Burgos se compromete a presentar su renuncia, y se apartará de toda actividad política», aseguró.

Petro Burgos se encontraba en la audiencia, al igual que su expareja, Daysuris Vásquez, quienes son investigados por presunto lavado de activos.

En la tarde, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de su hijo y se desvinculó de cualquier acción irregular en el marco de la campaña.

«El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder», sostuvo.

Asimismo, negó que, en su declaración, Nicolás Petro Burgos haya asumido una irregularidad. «Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos le he dicho jamás que delincan. Eso jamás ha existido», sostuvo Petro.

«Obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Porque yo no soy (Álvaro) Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás», dijo el mandatario en referencia a los anteriores jefes de Estado de Colombia.

Y añadió que su Gobierno cumplirá con el mandato popular, y no se irá hasta el año 2026. «Fue mi pueblo el que me eligió a nadie más le debo la elección», afirmó.

Fuente: RT.

