Polémica en Yo Soy: Imitador disparó un arma de fogueo y se ganó las críticas de Francisca García-Huidobro

Este domingo se estrenó en Chilevisión una nueva temporada de Yo Soy, el programa estelar de imitaciones que partió con polémica incluida, esto luego de que un imitador de Vicente Fernández disparara un arma de fogueo en pleno show.

Se trató de Miguel Ángel Salinas, imitador de El Charro de Huentitán, que debutó con la canción «El Rey». Sin embargo, en medio del número, el intérprete sacó un arma de fogueo de su bolsillo y la disparó mientras cantaba.

Si bien Salinas tenía por objetivo dotar su rutina de un toque creativo, el jurado no compartió el entusiasmo del imitador.

«Dejó pasado a ‘cuetazo’. Le iba a poner un rojo al hombre, porque anda armado», comentó el actor Cristian Riquelme al momento de juzgar la rutina. Antonio Vodanovic, por su parte, evitó referirse al tema del arma en particular y se dedicó a comentar la interpretación del músico.

Sin embargo, Francisca García-Huidobro criticó duramente la decisión del artista de percutar la pistola de fogueo. La presentadora aseguró que el arma la asustó y que la situación del país no estaba para ese tipo de actos.

«Lo de la pistola, le voy a suplicar que no lo vuelva a hacer. No me quiero poner mala onda, pero me dio mucho susto«, señaló la actriz.

«El país en el que estamos viviendo, no está para este tipo de lujitos. Le pido por favor, que la próxima vez no lo repita«, agregó.

Tras esta crítica al cantante, García-Huidobro pasó a analizar la performance como tal. Así, la presentadora elogió el parecido de Salinas con Vicente Fernández, pero también afirmó que su voz carece de «profundidad».